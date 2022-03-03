紐時：中國官員要求俄羅斯 北京冬奧後再打烏克蘭

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）紐約時報報導，根據數名拜登政府高階官員及一名歐洲官員，西方情治報告顯示，中國高階官員在今年2月初曾告訴俄羅斯高階官員，不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭。

西方情治報告指出，在俄羅斯上週對烏克蘭展開侵略前，中國高階官員對俄國戰爭計畫或意圖已有一定程度的了解。

在北京冬奧於2月4日開幕前，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾在當地會晤中國國家主席習近平，期間發表5000字聯合聲明。

北京冬奧是在2月20日舉行閉幕式，而蒲亭在21日即下令更多俄軍進駐分離主義者掌控的烏東地區。美國及歐洲官員指稱，他們很難相信，蒲亭在北京冬奧結束後即侵略烏克蘭純屬巧合。

紐時指出，關於上述中俄官員談話的情報屬於機密，一個西方情治單位蒐集到這個情報，檢視情報的官員認為這具有可信度。

根據紐時，美國及盟邦政府高級官員在討論蒲亭可能何時攻打烏克蘭時，傳遞了上述情報，但不同情報單位有各自解讀，目前不清楚這個情報分享的範圍有多廣。（譯者：陳正健）1110303