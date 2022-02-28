中國對烏克蘭危機反應 恐置自身公民於險地

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CNN分析，中國在烏克蘭的撤僑計畫停滯不前，放任國內網友挺俄，並且貶抑烏國女性，這可能置當地中國僑民於危險之中。圖為25日烏克蘭地鐵站內擠滿避難人潮。（中新社）

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（中央社基輔28日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）分析，中國在烏克蘭的撤僑計畫停滯不前，放任國內網友挺俄，並且貶抑烏國女性，北京當局對烏克蘭危機做出如此反應，可能置當地中國僑民於危險之中。

CNN指出，在烏克蘭的中國公民正發現自己陷入緊張情勢，因為中國從烏國撤僑的計畫停滯不前，而西方國家數週前早已呼籲公民離開烏克蘭。仍在當地的中國公民擔心，中國對俄羅斯侵略烏克蘭的反應，恐在當地引發反彈。

在俄烏衝突加劇之際，中國原本週末以包機將公民撤離烏克蘭的計畫已經擱置。中國駐烏克蘭大使范先榮表示，現在要等到安全時才能撤僑。

范先榮透過大使館微信公眾號發表影片指出：「（烏克蘭）空中不時有導彈，地上不時有爆炸和槍炮，兩軍之間正在進行交戰」、「在這種情況下，怎麼可能確保安全？！」

據報導，中國駐烏克蘭大使館是在25日公布包機撤僑計畫，根據中國官方媒體，約有6000名中國公民仍待在烏克蘭。

CNN指出，有別於許多他國公民，這些中國公民在俄國展開侵略前未收到離開烏克蘭的指示，當美國及其盟友警告俄國攻擊迫在眉睫時，中國官員拒絕聽從。

然而，部分留在烏克蘭的中國公民或永久居民，現在開始對自身安危表達擔憂，這不僅是由於俄烏衝突加劇，更因為烏克蘭境內出現反中情緒。

中國當局持續強化與俄羅斯政府的緊密關係，迄今拒絕公然譴責俄國，或形容俄國的行動為侵略。中國官媒在國內報導採取親俄觀點，而網路上支持烏克蘭及其總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的貼文則遭到審查。

俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊行動。圖為27日一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）

與此同時，中國社群媒體上也湧現親俄情緒，以及對烏克蘭女性的厭女情結。

旅居烏克蘭的華裔影片部落客孫光（Sun Guang，音譯）指出，中國社群媒體上的「噁心言論」後來經烏克蘭媒體轉述，讓當地華人社區更加受到懷疑。孫光已在烏克蘭定居20年，娶烏克蘭人為妻，在當地成家立業。

孫光告訴CNN：「當他們看到我的中國臉孔時，馬上認為我是在當地進行破壞，或是覺得我支持俄羅斯。」孫光提及，他當天早些時候外出採買雜貨時，遭到幾名當地居民攔阻及質問。

孫光表示：「我不認為，烏克蘭現今局勢對中國人是安全的。」他還呼籲中國網友應展現更多同理心，並稱「烏克蘭正在戰爭中受苦，且每天都有人死去」。

根據CNN，一名自稱是烏克蘭留學生的中國年輕男子26日在社群媒體貼文指出，他和朋友擔心稱自己是中國人會有不測。

他表示：「在基輔的防空洞及地鐵裡，人們質問中國學生他們是否（同意網路上的那些言論），使得許多學生害怕待在地鐵裡。我也希望向烏克蘭人道歉，尤其是烏國女性。」（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1110228