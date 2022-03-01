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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭108/300

中國在聯大表態 支持烏克蘭問題對話但暗批北約

2022/3/1 15:54（3/1 17:00 更新）
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聯合國大會28日召開特別會議，表決譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案。（圖取自twitter.com/UN）
聯合國大會28日召開特別會議，表決譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案。（圖取自twitter.com/UN）
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（中央社台北1日電）中國常駐聯合國代表張軍2月28日表示，烏克蘭局勢發展到這一步，是中國不願看到的。中國支持歐盟、北約與俄羅斯重啟對話，也歡迎俄羅斯、烏克蘭已經開始的直接對話談判。

但張軍仍暗批美國及北約說，中國關於「尊重各國主權和領土完整」的基本立場是一貫的、明確的；但地區安全不能以「強化甚至擴張軍事集團」來保障。

央視新聞報導，美東時間2月28日，聯合國大會召開特別會議，表決譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案。張軍在會上發言時，作上述表示。

張軍說，烏克蘭局勢發展到這一步，是中國不願看到的，也不符合任何一方利益。當務之急是有關各方要保持必要克制，防止局勢進一步惡化，同時要加大推動政治解決的外交努力。

他表示，中國歡迎俄羅斯與烏克蘭已經開始直接對話談判。烏克蘭應當成為「東西方溝通的橋梁」，而不應成為「大國對抗的前沿」。同時，中國呼籲為當事方直接談判「創造有利氛圍和條件」，因為這是解決問題的根本出路。

張軍指出，聯合國和國際社會有關各方採取的任何行動，都要以「地區和平穩定」及「各方普遍安全為重」，應有利於緊張局勢降溫及推動外交解決。中國不贊成任何可能激化矛盾的做法。

他說，中方支持聯合國有關機構繼續在烏克蘭展開人道援助工作。平民的生命財產安全和人道主義需求應得到有效保障。

張軍聲稱，中國作為聯合國安理會常任理事國，始終認真履行維護國際和平與安全的責任。中國關於「尊重各國主權和領土完整」、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的、明確的。中國將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。

但他暗批，冷戰早已結束，「基於集團對抗的冷戰思維」應當摒棄，挑起新的冷戰更是有百害而無一利。「一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障」。

張軍說，中國支持歐盟、北約與俄羅斯重啟對話，秉持安全不可分割理念，妥善解決包括俄羅斯在內各方正當的安全訴求，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲大陸的長治久安。（編輯：邱國強/李雅雯）1110301

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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