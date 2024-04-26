白色恐怖記憶影展開幕 歷史記憶不容抹滅

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）白色恐怖記憶影展今天開幕，新台灣和平基金會董事長王美琇說，白色恐怖等歷史記憶是國家之根不能忘記。台灣獨立建國聯盟主席陳南天說，歷史記憶不容抹滅，勿讓這些記憶消失。

「519白色恐怖記憶影展」由新台灣和平基金會與現代文化基金會共同主辦，開幕記者會在台北光點之家舉行，典禮由新台灣和平基金會執行長莊豐嘉主持。

王美琇說：「關於苦難的記憶，有的國家是將它鑲嵌到人民的生活中，我們卻是將它蓋起來、或抹掉，不要人民去看到、聽到、想到，好像這一頁苦難歷史翻過了就沒了，『這是不對的！』」

王美琇表示，一個國家如果沒有歷史記憶，將不知未來何去何從，「519白色恐怖紀念日」就是希望重建歷史記憶，讓下一代可以更了解過往的歷史。

王美琇說，這次影展集結過往2、30年間有關於白色恐怖記憶的電影、紀錄片及短片，就是希望透過影像的方式讓年輕世代親近及了解過去的歷史，希望這些記憶不再漂泊，正義和勇氣得以銘刻在這片土地上。

陳南天表示，228事件讓台灣一代精英瞬間消失，讓台灣整個社會發展停頓下來，之後的白色恐怖事件則讓整個社會沉默，什麼事都不敢講，整個社會沒有生氣、失去動力長達40多年。

陳南天說：「關於白色恐怖，我們只有被害者，沒有加害者，對白色恐怖無法追根求真，加害者的子孫照樣可以當權，但其實台灣人非常寬大，只要加害者的後代願意代替他們的先人道歉，台灣人一定會選擇原諒，可惜正義沒有實現。希望透過這個影展，讓台灣人對台灣歷史有真正的認識。」

導演陳麗貴則提到2008年政黨輪替，中國特使陳雲林來台訪問，台灣發生自美麗島事件以後最大的1次警民衝突，讓她感覺到一股白色恐怖即將捲土重來的氣氛，「我們知道民主的獲得往往需要經過幾十年、甚至幾百年的追求，但是民主的失去可能只是一夕之間」。

陳麗貴期盼更多人透過不斷記憶省思，透過文字影像不斷敘述、論述與再創造，讓民主自由的內涵永續深化，持續捍衛民主自由人權價值，形成抵抗專制政權流動復辟的最重要的武器。

「白色恐怖記憶影展」26日至28日3天在光點台北電影院舉行。（編輯：管中維）1130426