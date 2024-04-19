519白色恐怖記憶影展 探索不被理解的過去

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）行政院核定每年5月19日為白色恐怖記憶日，首次舉辦的「519白色恐怖記憶影展」將播映經典數位修復版、紀錄短片、動畫和實驗電影，帶領探索不被理解的過去，4月26日開幕。

「519白色恐怖記憶影展」由新台灣和平基金會與現代文化基金會共同主辦，根據台灣獨立建國聯盟官網發布的訊息，現代文化基金會董事長賴靜嫻表示，519是1949年台灣戒嚴「宣布」的那天，隔天實施，象徵台灣在戒嚴體制下苦難的開始；這一天也是1986年主張解嚴的綠色行動，以及1989年詹益樺在鄭南榕出殯時公開自焚的日子。

賴靜嫻表示，「我們用『519』記憶著國家暴力、人民苦難，紀念前人爭取自由、掙脫黨國枷鎖、邁向民主的反抗精神」「我們相信，透過影像的力量，不論是各種形式的表現手法，乃至於各種文化形式的展演，會帶我們理解、同理、昇華，一起想像並成為更好的我們。」

新台灣和平基金會董事長王美琇表示，「後殖民理論大師愛德華．薩伊德曾說『文化是記憶抵抗遺忘的一種方式。』我們要用影像記憶歷史，也要用影像傳遞記憶。記憶歷史，不僅是為了認識自己；我們更渴望從記憶歷史中慢慢建構台灣人集體的精神圖像，然後，未來可以攜手一起創造更美好的台灣。」

26日開幕首日將播映經典電影「超級大國民」，映後座談由王美琇主持，導演萬仁親臨與談。

27日將播映「香蕉天堂」映後座談由「台北文學．閱影展」策展人楊元鈴主持，導演王童將出席與談。

27日另將播映洪瑋伶執導的「K的房間－關於世界的創造與毀滅」、「Halay su mnaga lama hongu na Utux 我先到彩虹橋的另一端等你們」，林欣怡「第六十九信」、張荷澤「永恆之火」、陳麗貴「火線任務」、曾文珍「春天－許金玉的故事」等短片。

28日播映陳育青「流麻溝女思想的」、陳麗貴「青春祭」、滕兆鏘「白色見證」、葉怡君「刑法100」、廖建華「末代叛亂犯」等短片，以及王登鈺執導的「金魚」、「幽暗小徑的鬼」等動畫短片。

「白色恐怖記憶影展」26至28日3天在光點台北電影院舉行。（編輯：管中維）1130419