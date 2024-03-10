讓悲劇不重演 民團發起「519白色恐怖記憶日」

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（中央社記者葉素萍台北10日電）新台灣和平基金會、政治受難者關懷協會、政治受難者、受難者家屬、專家學者超過520名發起人一起倡議發起「519白色恐怖記憶日」。他們說，應深化歷史意識，讓世世代代認識白色恐怖的錯誤與不正義，讓悲劇不再重演。

新台灣和平基金會、政治受難者關懷協會等團體，明天將在國家人權博物館舉行「519白色恐怖記憶日發起人大會」，包括，政治受難者蔡寬裕、呂昱、陳列、國家人權委員會主任委員陳菊、新台灣和平基金會董事長王美琇都將出席。

新台灣和平基金會表示，從1949年，中國國民黨政府在台灣頒布「戒嚴令」，直到1992年修正刑法100條、廢除金門地區臨時戒嚴令，台灣白色恐怖時期長達43年，為何沒有一個憑弔苦難與記憶歷史的日子。白色恐怖不只是獨裁極權統治的殘暴史；白色恐怖最終的結束，也是台灣人掙脫枷鎖、為自由奮鬥，推進民主化工程的動人的反抗史。

新台灣和平基金會、政治受難者關懷協會，以及政治受難者、受難者家屬、不同學術單位與社會組織的專家學者，超過520名發起人一起倡議發起「519白色恐怖記憶日」。

發起人倡議，政府正式訂定每年的5月19日為「519白色恐怖記憶日」，不必放假，並成為國定紀念日。

他們認為，「白色恐怖記憶日」的設置，具有多重功能：第一，告慰政治受難者及其家屬，促進人們同理共感之情；第2，提醒並警惕當政者，記取歷史教訓，鞏固人權保障機制；第3，深化歷史意識，讓世世代代認識白色恐怖的錯誤與不正義，讓悲劇不再重演。

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他們表示，為了記憶和反思這一段歷史，將敦促政府相關部門積極促進公共記憶的形成，促進對話並凝聚共識：強化歷史教科書有關這段歷史的書寫；鼓勵文化介入，豐富文字、視聽、表演等藝術形式的相關創作。

他們說，將結合進步的社團，深入地方，定期舉辦諸如講座、展演等相關活動，讓記憶日的推行成為一種社會運動，同時也是文化運動。此外，在日常的生活空間中，選擇適當地點，設置有形的紀念物或標誌，讓相關的記憶有繫存的所在，並且進入人們的日常。（編輯：蘇志宗）1130310