全中運南投選手奪31金 直轄市以外全台第1

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）全國中等學校運動會落幕，南投縣政府今天表示，共計拿下31金、13銀、31銅成績，金牌數是六都以外全台第1，空手道、角力、划船、輕艇皆奪10多面獎牌，展現重點發展運動成果。

全中運昨天落幕，南投縣教育處今天透過新聞稿表示，選手們發揮實力爭取最佳成績，今年共拿下31金、13銀、31銅，金牌數排名全台第7名、是六都以外全台最多，更超越去年拿下24面金牌紀錄，南投縣長許淑華期許未來繼續在全國、國際賽事創佳績。

教育處表示，奪牌運動項目包含空手道獲7金2銀8銅、角力9金3銀6銅、划船7金4銀2銅、輕艇5金3銀6銅、跆拳道1金3銅、柔道2金2銅、射箭1銀、田徑1銅、拳擊3銅，縣內重點運動發展項目展現亮麗成績。

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教育處表示，許淑華上任以來，投入更多預算及經費用於各項體育發展、優化培訓環境，整備硬體與軟體，同時提高獎助優秀選手與教練，激勵選手爭取更傑出表現，各專項運動場館也陸續完工。

教育處提到，縣府在日月潭月牙灣打造地下1層、地上3層的日月潭水上運動訓練中心已完工，預計6月正式啟用，提供划船、輕艇選手及教練更舒適、優質訓練基地，選手目前已積極投入訓練。（編輯：郭諭儒）1130426