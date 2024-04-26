更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
公然侮辱罪合憲但限縮範圍 憲法法庭：故意貶損他人名譽才構成
首頁 / 娛樂
金曲獎
金曲獎
新聞專題
金曲獎1/166
首頁 / 娛樂

金曲獎第35屆主視覺公布 頒獎典禮6/29小巨蛋登場

2024/4/26 19:00（4/26 19:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋登場，主視覺以探索和挖掘作為主軸，象徵音樂人探索音樂世界的無盡可能跟多元發展。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月26日
第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋登場，主視覺以探索和挖掘作為主軸，象徵音樂人探索音樂世界的無盡可能跟多元發展。（台視提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋登場，今天公布主視覺以探索和挖掘作為主軸，並引入「撥雲見日」概念，象徵音樂人探索音樂世界的無盡可能與多元發展。

這屆金曲獎再度邀請楊士慶做為視覺統籌，這也是他第3度操刀視覺設計，他此次將音樂比喻為生活中的寶藏，而過去與未來的金曲獎就像寶藏挖掘機，不斷發覺世界上的好音樂，也尋找音樂的各種可能性，而構思標誌時，也將3、5的數字融入其中。

第35屆金曲獎星光大道從下午5時開始；頒獎典禮將於晚上7時開始。

另外，金曲國際音樂節將從6月25日開始「音樂專題」、「快速媒合會」、「商展交易中心」、「金曲Showcase售票演唱會」、「金曲星聲代」等系列活動。（編輯：管中維）1130426

#小巨蛋
#金曲獎
#楊士慶
延伸閱讀
開箱老照片》第一屆金曲獎頒獎回顧去年／第34屆金曲獎完整得獎名單一次看回顧去年／A-Lin入圍5次終奪金曲歌后 哽咽致詞：這條路彩排16年回顧去年／HUSH奪金曲華語歌王興奮尖叫 自嘲3度確診「三陽開泰」
金曲獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
身為名人子女好壞處參半 林生祥女兒吐露真心話
172.30.142.90