金曲獎第35屆主視覺公布 頒獎典禮6/29小巨蛋登場

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（中央社記者王心妤台北26日電）第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋登場，今天公布主視覺以探索和挖掘作為主軸，並引入「撥雲見日」概念，象徵音樂人探索音樂世界的無盡可能與多元發展。

這屆金曲獎再度邀請楊士慶做為視覺統籌，這也是他第3度操刀視覺設計，他此次將音樂比喻為生活中的寶藏，而過去與未來的金曲獎就像寶藏挖掘機，不斷發覺世界上的好音樂，也尋找音樂的各種可能性，而構思標誌時，也將3、5的數字融入其中。

第35屆金曲獎星光大道從下午5時開始；頒獎典禮將於晚上7時開始。

另外，金曲國際音樂節將從6月25日開始「音樂專題」、「快速媒合會」、「商展交易中心」、「金曲Showcase售票演唱會」、「金曲星聲代」等系列活動。（編輯：管中維）1130426