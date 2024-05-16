金曲35楊乃文入圍8項最風光 林俊傑再角逐華語歌王

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（中央社記者王心妤台北16日電）第35屆金曲獎今天公布入圍名單，歌后楊乃文以「FLOW」入圍8個獎項為大贏家，而金曲歌王林俊傑再度角逐華語歌王，將對上二度入圍的MC HotDog，而黃妃則是12度競爭台語歌后。

今年金曲獎評審團主席由資深音樂人陳子鴻擔任，而楊乃文的專輯「FLOW」共入圍最佳華語專輯、年度歌曲獎、最佳華語女歌手獎、最佳裝幀設計獎等共8個獎項，堪稱最大贏家。

最佳華語男歌手獎競爭激烈，2度獲頒金曲歌王的林俊傑以「重拾_快樂」再次角逐，中國歌手裘德也以同名專輯三度入圍，對上連續2年入圍的「髒藝術家」MC HotDog熱狗及「期待集」許鈞、「不遠處」Marz23。

歌手林俊傑以「重拾_快樂」再次角逐最佳華語男歌手。（中央社檔案照片）

最佳華語女歌手獎入圍者包含大贏家楊乃文、三度入圍的「Boomerang」孫盛希、「Sent」的9m88跟中國歌手「圓」蘇運瑩、「在與生俱來的不平衡裡」袁婭維。

最佳台語男、女歌手獎同樣競爭激烈。台語歌王入圍者中，金曲歌王翁立友以「刀馬旦」四度角逐，對上「律師歌王」蘇明淵「心內烏空」、許富凱「五木大学」、「上好的一年」林俊逸、「簡單一句話」鄭平。

台語歌后入圍者包含12度角逐、已獲2座歌后的黃妃「十八般武藝」、2座金曲歌后江惠儀「陷眠」及「夜婆」巴奈、「一路平安」熊美玲、「彼个秘密」蔡家蓁。

黃妃以「十八般武藝」角逐台語歌后。（中央社檔案照片）

今年最佳樂團獎入圍者也掀起討論，「家和萬事興」滅火器、「帶你飛」告五人、「都是浪漫害的」麋先生、「瓦合」草東沒有派對、「世界world」大象體操、「姿態」傻子與白痴、「美麗新世界」露波合唱團。

文化部長史哲今天致詞時說：「今天台積電創了天價，除了科技以外，台灣也需要一張文化名片，而音樂就是這張最具穿透力的文化名片，金曲獎則是流行音樂的最高聖堂。」

史哲表示，今年金曲獎有1568張專輯、2萬4071件作品報名，今年擴大評審團陣容，從90名評審擴增到160人，是有史以來最大規模的評審團。他期許，今年金曲獎轉播要跳脫電視思維，更貼近網路串流，並在晚上11時前結束頒獎，也不要以收視率為唯一指標，而是讓大家看見金曲盛會在亞洲及世界的觸及率。

第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋頒獎。（編輯：龍柏安）1130516