金曲35特別貢獻獎 台語編曲人劉清池、音樂人鄭華娟

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（中央社記者王心妤台北16日電）第35屆金曲獎特別貢獻獎頒給被譽為台語歌壇編曲第一人劉清池，他曾編曲「愛拼才會贏」、「酒後的心聲」等；已故音樂人鄭華娟同樣獲獎，她曾創作「加州陽光」、「天堂」等歌。

根據金曲獎提供資料，劉清池曾錄製許多膾炙人口的輕音樂演奏專輯，包含「雙立體電子琴」、「百萬吉他」等，還有葉啟田「愛拼才會贏」、江蕙「你著忍耐」與「酒後的心聲」、陳小雲「愛情恰恰」等知名歌曲。

金曲獎主辦單位表示，劉清池的編曲能勾起庶民共同情感，像是人聲鼎沸的夜市、路邊的麵攤、運將的計程車、長途卡車的駕駛席等，讓人們感受到安慰與陪伴，同時定義了台灣人心目中台語歌的「正港台灣味」。

若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube。影片來源：Timeless Music

鄭華娟是在1980到1990年代台灣流行音樂黃金時期能寫詞也能作曲的專業創作者，她的作品包含潘越雲「謝謝你曾經愛我」、陳淑樺「聰明糊塗心」、鄭怡「天堂」、張清芳「加州陽光」與「Men's Talk」、江蕙「落雨的暗暝」、優客李林「少年遊」等，不只傳唱度高，也是歌手生涯轉捩點的作品。

金曲獎主辦單位指出，鄭華娟的才華與膽識，在激烈競爭的音樂產業樹立女性創作人的專業與尊嚴，她的作品展現勇敢探索世界、獨立自主的女性形象，陪伴聽眾迎向開放多元的新時代，也推動台灣社會的改變。

第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋頒獎。1130516

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