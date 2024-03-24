歌手鄭華娟辭世享壽60歲 曾創作陶晶瑩「太委屈」等經典曲
2024/3/24 19:19（3/24 19:57 更新）
（中央社記者王心妤台北24日電）滾石唱片今天在臉書發文表示，歌手鄭華娟於21日早上過世，享壽60歲，後事由德國的親友處理。
鄭華娟除了擁有歌手身分，也曾創作出陶晶瑩「太委屈」、張清芳的「加州陽光」、Men's Talk，以及江蕙「返來我身邊」、潘越雲「情字這條路」、莫文蔚「單人房雙人床」等歌曲。
影片來源：Timeless Music
滾石唱片今天在臉書表示，獲得鄭華娟的丈夫跟大哥同意公布她過世的消息，「做為她的同事、朋友、親人，我們聽到這個消息都感到無比的悲傷和哀痛。」鄭華娟的後事將由德國的親友處理。（編輯：張雅淨）1130324
鄭華娟小檔案
出生：1963年8月2日
發行唱片：紅酒、往天涯的盡頭單飛、旅途與歲月的紀念品
歌曲創作：陶晶瑩的太委屈、張清芳的加州陽光以及Men's Talk、江蕙的返來我身邊、張惠妹的灰姑娘、萬芳的慢火車、潘越雲的情字這條路等
書籍作品：海德堡之吻、南十字星下的約定、萊茵情人、野葡萄藤之戀、五月花修道院、好笑華娟撞見維也納咖啡等
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