歌手鄭華娟辭世享壽60歲 曾創作陶晶瑩「太委屈」等經典曲

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（中央社記者王心妤台北24日電）滾石唱片今天在臉書發文表示，歌手鄭華娟於21日早上過世，享壽60歲，後事由德國的親友處理。

鄭華娟除了擁有歌手身分，也曾創作出陶晶瑩「太委屈」、張清芳的「加州陽光」、Men's Talk，以及江蕙「返來我身邊」、潘越雲「情字這條路」、莫文蔚「單人房雙人床」等歌曲。

影片來源：Timeless Music

滾石唱片今天在臉書表示，獲得鄭華娟的丈夫跟大哥同意公布她過世的消息，「做為她的同事、朋友、親人，我們聽到這個消息都感到無比的悲傷和哀痛。」鄭華娟的後事將由德國的親友處理。（編輯：張雅淨）1130324