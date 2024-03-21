前立委王世雄胰臟癌病逝高雄長庚 享壽63歲

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）前國民黨立委王世雄昨晚因胰臟癌病逝，享壽63歲。王世雄昨天上午10時許因病情惡化被家人送進高雄長庚急救，院方證實他於昨晚8時許病逝醫院，遺體已由家屬領回。

王世雄在2017年檢查出肝臟腫瘤，透過管道引介，花費新台幣800萬元至中國大陸換肝成功；但去年因身體不適、不斷拉肚子，整個人突然暴瘦再度住院，今年初於台大醫院檢查出胰臟癌第3期。

知情人士指出，王世雄去年開始身體再度出狀況、暴瘦10幾公斤，9月、11月都曾入住高雄長庚醫院胃腸肝膽科，後續則在台大醫院檢查出胰臟癌。

王世雄是前高雄市長王玉雲的次子，王玉雲與陳中和、朱安雄過去並稱高雄3大家族，跨足政商界，在南台灣政商界堪稱「喊水會結凍」。王世雄與哥哥王志雄都曾從政，從政之路也受到父親相當大影響。

王家事業橫跨鋼鐵、金融、資訊業，在南台灣素有「南霸天」稱號，王志雄、王世雄兩兄弟在1989年也創下同時選上立委的紀錄，但在2000年中興銀行違法超貸案和掏空弊案後，王家聲勢嚴重下滑、風光不再。（編輯：謝雅竹）1130321