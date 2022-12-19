國衛院發現腫瘤不怕酸中毒 駁酸性體質致癌說

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）癌細胞不怕酸中毒，國衛院發現腫瘤適應酸性微環境壓力機轉，並闢謠「酸性體質易致癌」說，強調腫瘤酸性微環境不等於酸性體質，甚至無所謂酸性體質，飲食改變的非血液酸鹼值。

國家衛生研究院癌症研究所、生醫工程與奈米醫學研究所及清華大學生命科學院共同合作，利用高致命性胰臟癌細胞探討實體腫瘤如何演化適應微環境酸化壓力。研究團隊首度發現，當癌細胞長期處於偏酸微環境條件下，能發展出一套極為獨特而緩慢的可逆性適應機轉。

國衛院癌症研究所副研究員張文祥今天在記者會中說明，癌細胞因失控快速增生，血液供應跟不上腫瘤擴增速度，癌細胞常處於缺氧與養分不足等多重壓力環境中，加上癌細胞進行特殊代謝作用產生過量酸性物質來不及回到血液系統，堆積於細胞外，致使腫瘤組織周遭微環境逐漸變成弱酸性。

張文祥說，研究團隊經過多年努力，發現癌細胞長期處於酸化微環境壓力能發展出一套獨特緩慢可逆性適應機轉，機轉包括細胞型態、生長速率、代謝表徵可逆改變及調整、粒線體動態重編程、上皮細胞間質轉化等，調節癌細胞對酸性微環境急性反應和慢性適應，讓癌細胞遷移和侵襲潛能增加。

雖然癌細胞在酸性微環境壓力下得以生長增殖，演繹成為更具侵襲轉移能力的惡化致命狀態，但張文祥強調，新發現只侷限於腫瘤周邊極微小範圍而已，人體絕無所謂的酸性或鹼性體質之分，切勿與坊間流傳「酸性體質容易致癌」的錯誤觀念混淆在一起。

張文祥說，人體透過精密呼吸系統與腎臟系統調控全身血液循環系統，酸鹼值在正常生理狀態下維持在pH值7.35至7.45恆定範圍內，波動幅度極小，不會因為進食類別多寡或單靠喝鹼性水而改變人體「巨環境」酸鹼度，所以根本沒有鹼性飲食療法。

張文祥表示，癌細胞的確無法在一個過於鹼性的環境下生存，不過任何人體裡的其他細胞也沒同樣辦法，萬一血液酸鹼度超過正常範圍，肯定是因疾病引起，代表身體器官或調節功能出了嚴重問題，甚至可能危及生命，應盡速就醫尋求專業的診斷與治療。

國衛院發現腫瘤適應酸性微環境壓力機轉，研究成果今年4月發表在癌症領域學術期刊Journal of Experimental and Clinical Cancer Research，期待未來進一步針對調控因子進行研究，有潛力做為延遲甚至破壞癌細胞酸化適應能力相關治療標的，提升病患的存活與預後。（編輯：管中維）1111219