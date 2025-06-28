拚大而美法案過關及貿易談判 川普進入關鍵兩週

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普幾項首要任務將迎來關鍵時刻。一方面是他希望參議院趕在7月4日前通過「大而美法案」，一方面是他給各國的對等關稅暫緩期限將於7月9日到期。

聯邦眾議院5月22日表決通過川普所謂「大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）送交參議院。一旦參院也通過，將使川普推動美國「黃金年代」的願景成為法律。川普27日在社媒貼文要求參院盡速通過，「務必在7月4日（美國國慶）前送到我辦公桌上」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，白宮眼下盼為川普迎來一段可能的「黃金期」：包括聲稱摧毀伊朗核子計畫、做到讓北約成員國承諾將國防支出提高至GDP的5%，若連同大而美法案上路，就可為川普第二任先締造一份豐碩成績單。

華爾街日報指出，「大而美法案」實際上是一項大型稅務與支出法案，核心內容是延長川普2017年的減稅政策，兌現他去年競選承諾讓小費、加班費免稅的政見，並為邊境安全和國防提供資金。新增成本部分由削減支出籌措，特別是削減醫療補助（Medicaid）開支。

美國「全國公共電台」（NPR）一檔播客（Podcast）節目指出，7月4日也是國會議員與政治人物回到選區或所屬州的重要時機之一，參加各地遊行並與選民見面，帶著「好成績」回家會是川普所樂見的事。

然而到目前為止，這項大型減稅與支出調整的「大而美法案」非常不受歡迎。奎尼匹克大學（Quinnipiac University）6月稍早發布的一份民調顯示，53%的受訪選民反對這個法案，支持者僅27%。

全國公共電台指出，民眾不喜歡一面給富人大幅減稅，同時減少勞工階級福利，尤其醫療補助（Medicaid）。正因法案不受民眾歡迎，川普就更想趕在放假前通過，以便還能有時間向外界說明與包裝政績，避免回鄉後面對民怨。

貿易談判部分，川普今年4月2日宣布對大部分貿易夥伴實施對等關稅後，旋即在4月9日宣布暫緩90天供各方與美國貿易談判，7月9日是暫緩的最後期限。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）26日證實，美中已敲定上月在日內瓦達成的貿易諒解，包括盡快交付稀土給美方。他還說白宮計劃很快會與10個主要貿易夥伴達成協議。

路透社報導，過去一週川普政府因打擊伊朗核子設施，以及督促參院審議「大而美法案」，關稅議題暫被擱置，現正加速推動貿易談判。美國日前向歐盟提交一份新的貿易協議提案，印度也派遣代表團到華府舉行更多會談。

美國財長貝森特（Scott Bessent）27日則說，川普政府與其他國家的各項貿易協議，可望在9月1日前達成，提到目前正與18個主要貿易夥伴會談。

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他說：「我們有18個重要的貿易夥伴…如果我們能與其中的10或12個簽署協議，另外還有20個重要的夥伴關係，我想我們可能可在勞動節前完成貿易協議。」

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）27日表示，北約同意將國防支出目標提高逾一倍，並可望促使歐洲向美國購買更多武器，這有助於重新平衡歐洲與美國的貿易關係，促進雙方達成協議。（編輯：陳亦偉）1140628