加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
海地動亂
新聞專題
海地動亂1/121
首頁 / 國際

川普取消住美海地民眾臨時保護身分 影響逾52萬移民

2025/6/28 15:41（6/28 15:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國前總統川普。（路透社）
美國前總統川普。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國川普政府今天表示，將終止52萬多名海地人得以住在美國的臨時法律保護。

法新社報導，美國對特定外國公民賦予臨時保護身分（TPS），包括因戰爭、天災或其他「特殊」情況無法安全返回家園的外國公民。

美國國土安全部表示，將於9月2日終止海地人的TPS，並鼓勵根據相關計畫住在美國的人返回家園。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

前總統拜登在卸任前延長海地人的TPS，允許他們在美國住到2026年2月。但川普政府在2月宣布會取消拜登給予的留美展延，並於今天說會在9月2日全面終止海地人的TPS。

國土安全部說：「海地環境狀況已改善到足以讓海地公民安全返回家園。」並指允許海地公民暫時留滯有悖美國國家利益。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140628

延伸閱讀
回顧》美最高法院挺川普 允政府撤銷50萬移民合法身分傳川普促巴爾幹半島國家收留被逐移民 白宮未回應
川普
拚大而美法案過關及貿易談判 川普進入關鍵兩週川普大而美法案重點一覽 攸關政績與MAGA理念落實
海地動亂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
海地非法移民湧入 多明尼加突襲醫院逮2000人
70
更多編輯台推薦新聞：