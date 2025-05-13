中國外交施壓增強 台灣兩邦交國出席中拉論壇

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（中央社北京13日綜合外電報導）中國今天在北京和「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）成員國舉行「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」第4屆部長級會議，台灣邦交國海地及聖露西亞派代表出席。

路透社記者在北京的中拉論壇會場看到海地與聖露西亞的國旗，這兩個國家皆是CELAC成員。

中拉論壇會場並未看到其他與台灣有邦交的CELAC成員國，例如瓜地馬拉及貝里斯。

中國從2014年起開始和CELAC建立制度化合作機制「中拉論壇」，成員包括中國和33個CELAC成員國。

路透社報導，海地與聖露西亞駐台大使館、台灣外交部均未立即回應置評請求。

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當被問及海地與聖露西亞兩國出席中拉論壇一事，中國外交部發言人林劍回應，該論壇是中國與拉美及加勒比海國家合作的重要平台，中方歡迎CELAC成員國參與。

兩位外交事務消息人士指出，中國先前也在相同活動中和台灣邦交國有這類交流互動。這兩人未獲授權與媒體談話，因此不願具名。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140513