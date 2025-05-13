加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
核管法修法三讀 核電機組得延長運轉年限、最長20年
首頁 / 兩岸
海地動亂
新聞專題
海地動亂1/119
首頁 / 兩岸

中國外交施壓增強 台灣兩邦交國出席中拉論壇

2025/5/13 17:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京13日綜合外電報導）中國今天在北京和「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）成員國舉行「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」第4屆部長級會議，台灣邦交國海地及聖露西亞派代表出席。

路透社記者在北京的中拉論壇會場看到海地與聖露西亞的國旗，這兩個國家皆是CELAC成員。

中拉論壇會場並未看到其他與台灣有邦交的CELAC成員國，例如瓜地馬拉及貝里斯。

中國從2014年起開始和CELAC建立制度化合作機制「中拉論壇」，成員包括中國和33個CELAC成員國。

路透社報導，海地與聖露西亞駐台大使館、台灣外交部均未立即回應置評請求。

google news透過 Google News追蹤中央社

當被問及海地與聖露西亞兩國出席中拉論壇一事，中國外交部發言人林劍回應，該論壇是中國與拉美及加勒比海國家合作的重要平台，中方歡迎CELAC成員國參與。

兩位外交事務消息人士指出，中國先前也在相同活動中和台灣邦交國有這類交流互動。這兩人未獲授權與媒體談話，因此不願具名。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140513

中拉論壇
習近平中拉論壇致詞 再次強調關稅戰沒有贏家
海地動亂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
海地幫派暴力猖獗 聯合國：今年1至3月逾1600死
66
更多編輯台推薦新聞：