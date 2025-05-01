海地幫派暴力猖獗 聯合國：今年1至3月逾1600死

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（中央社紐約聯合國總部30日綜合外電報導）聯合國今天指出，今年1月至3月，加勒比海國家海地的幫派暴力事件已造成逾1600人喪命，其中多數是幫派成員，當地犯罪集團為爭奪和擴大地盤，持續發生火拼衝突。

法新社報導，海地是西半球最貧困的國家，不僅政局極為不穩，國內大片地區還被相互敵對的武裝幫派控制，這些幫派從事謀殺、強暴和綁架等違法行徑。

這些武裝團體一直在爭奪海地首都太子港（Port-au-Prince）的掌控權，且近幾個月衝突愈演愈烈。

聯合國報告寫道：「因為幫派、民防團體、未加入組織的民眾以及安全部隊行動引發的暴力事件，導致1617人死亡、580人受傷。」

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報告還提到：「2025年1月至3月期間，儘管幫派傷亡慘重（936人），但他們仍加強力道擴大自身在太子港都會區及周邊區域的勢力掌控範圍。」

聯合國授權並由肯亞領導的多國維安任務支援團未能擊退這些犯罪團體，該維安任務支援團擁有來自6個國家的大約1000名員警，但原本規劃的警力有2500人。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪啓原）1140501