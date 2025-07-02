川普政府擬取消海地人臨時保護身分 法官裁決阻止

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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國總統川普政府預定9月2日終止52萬多名海地人得以住在美國的臨時法律保護，聯邦法官今天裁決予以阻止。

美國對特定外國公民賦予臨時保護身分（TPS），包括因戰爭、天災或其他「特殊」情況無法安全返回家園的外國公民。

前總統拜登在卸任前延長海地人的TPS，允許他們在美國住到2026年2月。川普上任後，國土安全部於2月宣布會取消拜登給予的留美展延。

國土安全部原擬於8月3日終止海地人的TPS，但上月27日宣布，將日期推延至9月2日。

不過，布魯克林（Brooklyn）聯邦地區法官柯甘（Brian Cogan）今天表示，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）並未遵循國會的指示和時間表，重新考量對海地人的臨時保護身分認定。

路透社報導，柯甘寫道，「諾姆部長並沒有法定或固有權限對一國人民的TPS予以部分撤銷」，如此她的行為已構成「違法」，「原告很可能（而且確實）會勝訴」。

柯甘並表示，海地人在美國生活和工作的利益「遠遠超過」對美國政府的潛在損害。

共和黨籍總統川普已將打擊合法與非法移民行動，作為他第2任期施政的核心任務。

柯甘是共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）任命的法官。

國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）聲明表示，美國對海地人的臨時保護身分，是在2010年海地發生地震之後授予的，但政府從未打算將TPS作為「實質上」的庇護計畫。

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她表示：「法官這項裁決拖延了司法正義，並且試圖削弱憲法賦予總統的權力…我們期待更高等法院為我們伸張正義。」

川普在第一任期內曾終止大部分移民的臨時保護身分登記，聯邦法院也曾予阻止。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1140702