雙北花屏等7縣市防高溫 花蓮玉里飆38.6度

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）氣象署今天下午更新高溫資訊，台北市、新北市、屏東縣、花蓮縣等7縣市防高溫，截至下午1時33分，氣溫以花蓮縣玉里鎮達攝氏38.6度最高。

各地高溫炎熱，中央氣象署表示，今天白天花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現，屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，而台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號，注意36度以上高溫。

根據氣象署網站，截至下午1時33分，氣溫以花蓮縣玉里鎮達38.6度最高，新北市則包辦高溫第2、3名，新店區、三峽區各出現36.9度、36.7度，至於彰化縣員林市以36.2度排名第4。（編輯：張雅淨）1140628