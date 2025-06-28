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雙北花屏等7縣市防高溫 花蓮玉里飆38.6度

2025/6/28 13:52（6/28 14:17 更新）
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氣象署28日下午更新高溫資訊，台北市、新北市、屏東縣、花蓮縣等7縣市防高溫。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署28日下午更新高溫資訊，台北市、新北市、屏東縣、花蓮縣等7縣市防高溫。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者黃巧雯台北28日電）氣象署今天下午更新高溫資訊，台北市、新北市、屏東縣、花蓮縣等7縣市防高溫，截至下午1時33分，氣溫以花蓮縣玉里鎮達攝氏38.6度最高。

各地高溫炎熱，中央氣象署表示，今天白天花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現，屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，而台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號，注意36度以上高溫。

根據氣象署網站，截至下午1時33分，氣溫以花蓮縣玉里鎮達38.6度最高，新北市則包辦高溫第2、3名，新店區、三峽區各出現36.9度、36.7度，至於彰化縣員林市以36.2度排名第4。（編輯：張雅淨）1140628

#新北市
#花蓮縣
#高溫資訊
#氣象署
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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