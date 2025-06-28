以色列宣示以伊衝突戰果：擊斃多名軍方高層與科學家

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（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）以色列與伊朗稍早結束為期12天的戰爭後，以色列一名高級軍事官員今天統整這場空襲行動時宣稱，以軍擊斃逾30名伊朗軍方高層與11名資深核子科學家，重創伊朗的核計畫。

路透社報導，美國一名獨立專家根據商業衛星拍攝到的畫面分析，在大約30枚穿透以色列防空系統的伊朗飛彈中，僅有為數不多的飛彈成功擊中具有軍事價值的目標。

專門研究衛星影像的美國非營利研究機構CNA（CNA Corporation）副研究員艾佛列斯（Decker Eveleth）告訴路透社：「伊朗目前沒有能力製造高精準度的飛彈。」

以色列一名高級軍事官員宣稱，以軍6月13日向伊朗發動的首波攻擊重創伊朗的防空系統，並削弱了其在衝突初期關鍵數小時內的反應能力。

這名官員也表示，在美國居中斡旋停火之前，以色列空軍在這場戰爭期間打擊逾900個目標，並重創伊朗的飛彈生產能力。

這名官員並說：「伊朗的核計畫遭受重大打擊，伊朗政權把鈾濃縮至90%的能力已被長期削弱，其目前製造核武核心的能力已被瓦解。」

伊朗否認試圖製造核武。

伊朗受到以色列襲擊後，向以國多處軍事設施與城市發射飛彈報復。伊朗方面聲稱，伊軍突破以色列的防禦系統，迫使這場戰爭結束。

伊朗當局表示，伊朗共627人喪生，但由於當地媒體受到嚴格管制，傷亡與損失狀況無法進行獨立查證。以色列當局則聲稱28名以色列人喪生。

獨立的美國專家艾佛列斯指出，伊朗飛彈的精準度不足以摧毀美製F-35戰鬥機這類藏於掩體之中的小型軍事目標。

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他告訴路透社，「正因如此，他們唯一能穩定命中的目標只有大型城市，或是像海法（Haifa）的煉油廠這樣的工業設施。」

他在社群平台X上寫道，因為遭遇以色列空襲，伊朗飛彈齊射的密度受到限制，無法造成大規模破壞。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140628