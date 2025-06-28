金門金湖花蛤季 放流40萬蛤苗盼海域生物永續

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（中央社記者吳玟嶸金門28日電）金門縣金湖鎮公所今天在成功出海口舉辦花蛤季蛤苗放流活動，逾百民眾共同將40萬顆花蛤苗流放至大海；金湖鎮長陳文顧說，盼透過行動使海域生物能夠永續發展、生生不息。

2025年金湖海灘花蛤季將在7月登場，金湖鎮公所今天替近日在成功海灘設置的巨大花蛤裝置藝術舉行啟用典禮，陳文顧、金門水產試驗所長李佳發等出席；啟用典禮後鎮公所也舉行花蛤苗放流活動，現場估計有超過百名民眾參與，共同將40萬顆花蛤苗流放至大海。

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陳文顧致詞表示，為配合花蛤季及金湖九宮格活動，今天替花蛤裝置藝術剪綵啟用，盼能為金湖注入觀光新亮點，也象徵為花蛤季系列活動揭開序幕，而蛤苗放流活動，則期望透過行動使海域生物能夠永續發展、生生不息。

金湖鎮公所透過新聞稿表示，花蛤是金門沿海代表性物產，隨產業文化推廣與觀光發展，花蛤已成為金湖鎮代表物產，今天啟用花蛤裝置藝術則是由文化部認證傳統匠師、泥塑剪黏藝術家蔡鴻儀創作完成，形象生動、線條柔和，象徵著金門人對大海依戀與對傳統產業珍視。（編輯：謝雅竹）1140628