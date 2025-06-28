林右昌稱雜質是指不護台政客 朱立倫：民進黨最不愛台

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（中央社記者王承中台北28日電）總統賴清德「雜質說」引發討論，民進黨秘書長林右昌指出，若有雜質，是指不護台的政客。國民黨主席朱立倫今天表示，最不愛台、最不護台的就是民進黨，但國民黨也不會稱民進黨是雜質。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議日前審定後公告，包含國民黨立委賴士葆在內，共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票。賴士葆今天在台北市中正區舉辦政策說明會向民眾宣講，前總統馬英九、立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫與台北市長蔣萬安等人均到場助講支持。

針對林右昌表示，若有雜質，是指不護台的政客。朱立倫在會前接受媒體聯訪時表示，民進黨現在都用自己的標準來決定誰愛台、護台，但民進黨政府把台積電送出去是愛台灣嗎，不管民生，只搞鬥爭是愛台灣嗎。

朱立倫指出，最不愛台、最不護台的就是民進黨，但國民黨也不會稱民進黨是雜質。民進黨現在每天在傷害台灣，卻用所謂愛台來當藉口，打擊所有的在野黨，這就是現在的民進黨。

對於大陸國台辦公開呼籲不要支持大罷免，是否覺得在幫大罷免助攻。朱立倫表示，台灣的未來要由所有台灣民眾決定，國民黨現在努力爭取所有台灣民眾的支持；每天想要靠中共助攻、或想抹紅他人的民進黨，真的是太沒有出息了，今天要爭取的是台灣民眾的支持。

針對新北市選委會辦理罷免事宜時提及「踴躍投票」，遭中選會刪除「踴躍」二字。中選會解釋，選務機關在罷免投票時必須維持選務中立。

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朱立倫說，每天在違反行政中立的中選會，竟然指地方選委會鼓勵投票是違反行政中立，這到底有無是非公理。過去在地方，不管任何選舉或投票，都是希望大家出來投票，踴躍表達意見。

媒體詢問，前總統蔡英文今天再度缺席民進黨全代會，朱立倫表示，總統賴清德除了要清掃反對黨，也在民進黨內清除非賴人士，相信民進黨的英系都非常有感。他認為賴總統這樣清洗，台灣就是走向獨裁，民進黨內也會成為一言堂。（編輯：翟思嘉）1140628