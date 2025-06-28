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接見大橋光夫 林佳龍：與理念相近國家共同維護和平

2025/6/28 15:20（6/28 16:11 更新）
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外交部長林佳龍（右）27日接見日本台灣交流協會前會長大橋光夫（左）。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年6月28日
外交部長林佳龍（右）27日接見日本台灣交流協會前會長大橋光夫（左）。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年6月28日
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（中央社記者吳書緯台北28日電）外交部長林佳龍昨天接見日本台灣交流協會前會長大橋光夫，就深化台日關係及促進世界和平等議題交換意見。林佳龍表示，台灣將持續與理念相近國家共同維護印太地區的和平穩定。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍首先恭賀大橋光夫獲總統賴清德頒贈「大綬景星勳章」，表彰其於擔任日本台灣交流協會會長14年期間，對促進台日關係的卓越貢獻。

林佳龍強調，在大橋光夫會長任內，台日雙邊簽署逾50項相關領域合作協議，推動台日關係進一步深化，達到歷史新高峰。

林佳龍並對日本政府今年於「美日領袖峰會」及「七大工業國集團」（G7）外長會議，重申台海和平穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸問題，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行為，並支持台灣有意義參與國際組織等立場，表達誠摯感謝。

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大橋光夫致詞時表示，今後雖卸下日本台灣交流協會會長一職，未來將以世界聯邦協會日本分會長的身分，期盼將台日關係的良好典範推廣至全球，為世界和平貢獻心力。

外交部表示，大橋光夫已於20日卸任日本台灣交流協會會長一職，新任會長由曾任東京海上控股股份有限公司取締役會長的隅修三接任。（編輯：張均懋）1140628

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