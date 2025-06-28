「國有器官」瑞典政治週放映 專家提醒小心中國威脅

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩28日專電）紀錄片「國有器官」26日在瑞典年度大型政治活動「阿爾梅道週」放映，吸引不少觀眾入場；中國問題專家吳文昕受邀出席映後座談，他提醒在場觀眾，中國才是最危險的威脅。

瑞典哥特蘭島（Gotland）的阿爾梅道週（Almedalen Week）是瑞典重要大型政治活動，國際人權服務社（ISHR）今年籌畫「國有器官」放映會，吸引許多觀眾到場觀賞。

國際人權服務社表示，每年都會參與阿爾梅道週，中國人權問題是他們關心的重點之一，今年透過播放紀錄片，及邀請中國問題專家吳文昕出席映後座談，希望更多人能知道中國官方對良心犯強制摘取器官的情形。

瑞典觀眾在座談發問踴躍，不少人表示希望這部紀錄片能夠在更多地方播映，讓更多人知道影片中討論的器官活摘問題；有人提問瑞典從國家與個人的層面可以怎麼做？也有觀眾好奇法輪功為何被中共針對。

吳文昕認為，瑞典人普遍了解俄羅斯的威脅，但對於中國表面無害但實際有所目的的兩面手法不夠認識，容易忽略中國才是長遠來說對世界威脅最大的國家。他表示，需要有更多人發聲，他鼓勵在場觀眾把在「國有器官」中看到的故事告訴身邊的人。

瑞典台灣協會會長吳文瑄在座談中發言表示，「中國讓很多人以為台灣是中國的一部份，但事實上，台灣從來沒有一分鐘被中華人民共和國的政權統治。」

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她表示，一般人可能覺得「國有器官」的議題離自己很遠，可以做的事情很少，但她認為，瑞典人所能做到最簡單的事情就是抵制Temu跟SHEIN這種中國電商，減少支持中國經濟的小動作是人人都能做到的。

阿爾梅道週是瑞典最重要的政治性大型活動，由瑞典前總理帕爾梅（Olof Palme）發起，從1968年起，每年夏天在哥特蘭島舉辦，是各大政黨、倡議團體、非營利組織、新聞媒體等從事政治相關工作的團體與個人不可錯過的重要活動。（編輯：陳慧萍）1140628