台灣男雙包辦美國羽賽4強 確定睽違15年再奪冠

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（中央社記者陳容琛台北28日電）世界羽球聯盟（BWF）超級300系列的美國羽球公開賽4強今天正式出爐，其中台灣男雙部分包辦全數席次，提前確定繼2010年後再有台灣男雙組合稱霸美國公開賽。

總獎金24萬美金（約新台幣700萬元）的美國羽球公開賽今天4強席次全數出爐，最特別的是男雙賽場皆為台灣組合，包含賴柏佑及蔡富丞、江建葦及吳軒毅、陳政寬及林秉緯、何志偉及黃睿璿，同時提前確定繼2010年的方介民、李勝木後，再有台灣男雙在美國公開賽捧起冠軍。

其中，江建葦及吳軒毅曾在去年台北羽球公開賽勇奪亞軍，其餘3組台灣男雙則是首度擠身BWF 300等級賽事的4強。

在女雙部分，台灣組合也搶下3張4強門票，包含頭號種子的許尹鏸及林芝昀、第2種子的張淨惠及楊景惇、第6種子的許雅晴及宋祐媗，而上次台灣女雙勇奪美國公開賽冠軍也是2010年，當時由曾高居世界排名第1的「黃金女雙」程文欣、簡毓瑾攜手拿下。

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另外，作為賽事第3種子的新生代混雙組合陳政寬、許尹鏸，是台灣在這次美國公開賽的唯一混雙希望，將力拚兩人合拍後首座超級系列賽的冠軍。

至於在男單賽場，世界排名第6、榮膺頭號種子的周天成，一路過關斬將挺進4強，將與印度好手薛堤（Ayush Shetty）競爭冠軍戰門票，並尋求本季首座冠軍，而台灣22歲新星廖倬甫則是首度打進300等級賽事4強，將挑戰加拿大華裔好手楊燦。（編輯：李亨山）1140628