加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
賴柏佑蔡富丞美國羽球公開賽擊敗自家人 台灣男雙睽違15年摘金
首頁 / 運動

賴柏佑蔡富丞美國羽球公開賽擊敗自家人 台灣男雙睽違15年摘金

2025/6/30 08:37（6/30 08:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
BWF超級300的美國羽球公開賽，30日進行的男雙決賽上演台灣內戰，結果由同為19歲的合庫搭檔賴柏佑（左）、蔡富丞（右）攜手拿下金牌。（胡崇賢提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月30日
BWF超級300的美國羽球公開賽，30日進行的男雙決賽上演台灣內戰，結果由同為19歲的合庫搭檔賴柏佑（左）、蔡富丞（右）攜手拿下金牌。（胡崇賢提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北30日電）BWF超級300的美國羽球公開賽，今天進行的男雙決賽上演台灣內戰，由同為19歲的賴柏佑、蔡富丞，以21比13、21比23、21比15擊敗何志偉、黃睿璿，賽史睽違15年台灣男雙再摘金。

台灣男雙前一次在美國羽球公開賽奪冠，已是2010年的事，當時由方介民、李勝木合作拿下。

男子雙打世界排名第86名的賴柏佑與蔡富丞從國中就開始搭檔，生涯首度對上世界排名第63的何志偉、黃睿璿。儘管是台灣內戰，但兩組人馬都為了生涯首座300等級賽事冠軍而拚戰。

首局開打後，賴柏佑與蔡富丞在比賽前段雖一度以3比6落後，但隨即回敬一波8比0攻勢進入技術暫停；短暫休息過後，賴柏佑與蔡富丞又在14比11時連得5分鎖定首局勝基。

第2局輪到何志偉、黃睿璿反撲，雖然曾取得18比13領先，但隨後又被追成平手，所幸仍以23比21追回1局。

關鍵的第3局，賴柏佑與蔡富丞再度發揮出色的控場能力，開賽後就保持優勢，並在比賽末段取得17比10全場最大領先，也為比賽提前劃下句點。

帶隊的合庫球團教練胡崇賢，在接受中央社訪問時表示，這場冠軍賽2名球員算是有做足研究，網前球都抓得比較快，放小球也都會針對對方左手持拍的何志偉反手拍去打，「這樣就能迫使對方起高球，主動權就會在我們這邊。」

胡崇賢指出，這座球場人少、空曠、風就大，加上順、逆風很明顯，所以誰能逼對方起高球，自己就很有機會搶分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

談到這一對合庫的未來之星，胡崇賢認為現階段就是讓他們多出國比賽磨經驗，「2個人搶網的意識都很好，不過賴柏佑的連貫性、細膩度比較好，做球的部分還是交給他，至於蔡富丞平抽擋搶得快，球路也比較重，2人算是很互補的搭檔。」

總獎金24萬美元（約新台幣706萬元）的美國羽球公開賽，奪冠的賴柏佑與蔡富丞可獲得7000分的積分，對於世界排名相當有幫助。（編輯：李淑華）1140630

#何志偉
#台灣內戰
#美國羽球公開賽
#賴柏佑
延伸閱讀
台灣男雙包辦美國羽賽4強 確定睽違15年再奪冠美國羽賽台灣女雙戰泰國拚冠 周天成止步4強王齊麟返台休養訓練 期待下半年國際賽戰績周天成錯失首局領先 印尼羽球賽鍍銀仍創紀錄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：