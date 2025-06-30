賴柏佑蔡富丞美國羽球公開賽擊敗自家人 台灣男雙睽違15年摘金

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（中央社記者黎建忠台北30日電）BWF超級300的美國羽球公開賽，今天進行的男雙決賽上演台灣內戰，由同為19歲的賴柏佑、蔡富丞，以21比13、21比23、21比15擊敗何志偉、黃睿璿，賽史睽違15年台灣男雙再摘金。

台灣男雙前一次在美國羽球公開賽奪冠，已是2010年的事，當時由方介民、李勝木合作拿下。

男子雙打世界排名第86名的賴柏佑與蔡富丞從國中就開始搭檔，生涯首度對上世界排名第63的何志偉、黃睿璿。儘管是台灣內戰，但兩組人馬都為了生涯首座300等級賽事冠軍而拚戰。

首局開打後，賴柏佑與蔡富丞在比賽前段雖一度以3比6落後，但隨即回敬一波8比0攻勢進入技術暫停；短暫休息過後，賴柏佑與蔡富丞又在14比11時連得5分鎖定首局勝基。

第2局輪到何志偉、黃睿璿反撲，雖然曾取得18比13領先，但隨後又被追成平手，所幸仍以23比21追回1局。

關鍵的第3局，賴柏佑與蔡富丞再度發揮出色的控場能力，開賽後就保持優勢，並在比賽末段取得17比10全場最大領先，也為比賽提前劃下句點。

帶隊的合庫球團教練胡崇賢，在接受中央社訪問時表示，這場冠軍賽2名球員算是有做足研究，網前球都抓得比較快，放小球也都會針對對方左手持拍的何志偉反手拍去打，「這樣就能迫使對方起高球，主動權就會在我們這邊。」

胡崇賢指出，這座球場人少、空曠、風就大，加上順、逆風很明顯，所以誰能逼對方起高球，自己就很有機會搶分。

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談到這一對合庫的未來之星，胡崇賢認為現階段就是讓他們多出國比賽磨經驗，「2個人搶網的意識都很好，不過賴柏佑的連貫性、細膩度比較好，做球的部分還是交給他，至於蔡富丞平抽擋搶得快，球路也比較重，2人算是很互補的搭檔。」

總獎金24萬美元（約新台幣706萬元）的美國羽球公開賽，奪冠的賴柏佑與蔡富丞可獲得7000分的積分，對於世界排名相當有幫助。（編輯：李淑華）1140630