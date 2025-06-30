美國羽球賽奪冠 賴柏佑蔡富丞男雙打法互補具未來性

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（中央社記者黎建忠台北30日電）年僅19歲的台灣羽球男雙新搭檔賴柏佑、蔡富丞，今天拿下BWF超級300等級的美國羽球公開賽冠軍，這是賽史睽違15年後再有台灣男雙摘金；教練透露，2人打法互補、個性相仿，很有未來性。

賴柏佑從幼稚園開始接觸羽球，在南投縣敦和國小加入校隊接受正式訓練，國中開始到台中市西苑高中就讀，當時就和蔡富丞搭檔，2人一路到高二那年，就拿下BWF未來系列賽等級的拉脫維亞羽球賽冠軍。

蔡富丞同樣從幼稚園開始接觸羽球，並在台南市崑山國小加入校隊，他和賴柏佑搭檔合作至今已經超過6年，加上年紀尚輕，很有發展性。

升上高三的賴柏佑先在2023年和蔡富丞拿到世青男雙銀牌，2024年再和孫亮晴搭檔拿到世青U19的混雙銀牌，持續發展出他在雙打天賦。

賴柏佑和蔡富丞所屬的合庫球團教練胡崇賢表示，合作金庫和西苑高中一直都有建教合作，所以從國中時期就有留意到他們，很高興能在這場美國羽球公開賽打出成績。

胡崇賢分析，儘管賴柏佑的身材較高也較為結實一點，但他屬於頭腦型的球員，在場上比較能夠冷靜分析戰況以及對手球路，「雖然他們2個人沒有特地去區分前、後場，但比賽中的戰術執行和做球，多半還是由賴柏佑擔任。」

胡崇賢提到，2人從國中就開始固定搭檔又同年紀，個性也都是可以放得開聽意見的，默契更不在話下，這樣的組合在國內也比較少見，最主要是年齡一樣，不用擔心以後誰先退休的問題。

只不過2人年紀輕，還需要更多國際賽的洗禮和磨練，胡崇賢強調，年輕人缺的就是經驗，這次奪冠也給他們很大的信心，「不過我也提醒他們不要過於自滿，還有很多缺點可以改進。」

世界羽球總會（BWF）從2024年起將主辦賽事分為3個等級（Grade），奧運和世錦賽同屬第1等級，所獲得的世界積分都一樣；第2等級再細分6個級別，依序為年終總決賽、超級1000、超級750、超級500、超級300、超級100，所獲得的積分也不同。

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第3等級也有再區分為3個級別，依序為國際挑戰賽、國際系列賽、未來系列賽等。

賴柏佑和蔡富丞從2022年拿到最低階的未來系列賽冠軍，短短3年內又在超級300等級賽事摘金。（編輯：李亨山）1140630