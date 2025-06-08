周天成錯失首局領先 印尼羽球賽鍍銀仍創紀錄
2025/6/8 20:10（6/8 20:26 更新）
（中央社記者黎建忠台北8日電）BWF超級1000等級的印尼羽球公開賽，今天進行的男單決賽，「台灣一哥」周天成錯失先搶下首局的契機，最終就以20比22、14比21不敵丹麥名將安東森，但仍進帳1面銀牌。
現年35歲的周天成，世界排名第7，根據國外媒體統計，他是打進世界羽球總會（BWF）超級1000等級決賽年紀最大的球員，這也是他自2020年全英羽球公開賽後，再度獲得超級1000等級賽事亞軍。
今天面對世界第3的安東森（Anders Antonsen），首局打得有聲有色，最多曾以15比10領先，並且以20比17取得3個局末點。
只可惜周天成接下來幾次失誤，讓安東森追平比數進入20比20的丟士（Deuce）。隨後周天成先失誤送分，加上安東森的殺球奏效，打出5比0攻勢逆轉收下首局。
第2局前段周天成還以6比2領先，只不過安東森的拉吊戰術奏效，加上周天成被主審抓了一次過網擊球，讓安東森取得9比8超前。
儘管周天成大動作表達抗議和無奈，但主審不願改判，只得吞下這次判決，卻讓周天成心情多少受到影響，以9比11落後進入技術暫停。
短暫休息後，安東森又再雙方拉鋸的時候，靠著一次網前幸運擋球翻網得分，將差距擴大到13比11，這1球也讓安東森氣勢大振，隨即以8比3攻勢收下第2局及比賽勝利。
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周天成無奈的告訴中央社記者，「這就是老劇本了，我也不能改變什麼，只能繼續磨練，朝下一場比賽邁進」。
這場比賽雙方都展現高水準戰技，主動失誤非常少，不過安東森整體拉吊的打法，確實讓周天成付出極大的體能消耗，關鍵時刻的加速突擊也都有收到搶分效果。（編輯：方沛清）1140608
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