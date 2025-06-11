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賴清德讚唐嘉鴻與周天成 賽場上奮鬥身影感動人民

2025/6/11 16:49
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（中央社記者葉素萍台北11日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨中常會為「亞洲貓王」唐嘉鴻、「羽球一哥」周天成喝采。他說，2位選手都是熬過傷病，繼續堅持在賽場上打拚，他們奮鬥的身影帶給全體人民滿滿的感動與鼓舞。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話表示，日前在國內舉辦的台灣國際田徑公開賽，有許多年輕好手不但有突破自我的好表現，更有取得亞運達標的成績，令人激賞。

賴清德說明，過去幾天也有台灣的體育好手出國比賽得到好成績，像是「亞洲貓王」唐嘉鴻，在亞洲體操錦標賽奪下單槓金牌，是唐嘉鴻從2019年亞錦賽奪銀後，再次寫下個人最佳成績表現。

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賴清德指出，「羽球一哥」周天成在2019年印尼羽球公開賽奪冠後，再次闖進決賽奪銀，創下了世界羽球超級1000等級賽事，打入男單決賽最年長的選手紀錄。

賴清德強調，唐嘉鴻與周天成2位選手都是熬過傷病，繼續堅持在賽場上打拚，如今再次取得佳績，他們奮鬥的身影，帶給全體人民不僅是運動無限精采與可能，更是滿滿的感動與鼓舞。（編輯：張若瑤）1140611

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