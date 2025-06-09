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唐嘉鴻周天成同日創佳績 卓榮泰讚台灣英雄

2025/6/9 14:12（6/9 15:59 更新）
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（中央社記者葉素萍台北9日電）「亞洲貓王」唐嘉鴻奪得體操亞錦賽生涯首面金牌，同日「台灣一哥」周天成在印尼羽球公開賽男單決賽獲得亞軍。行政院長卓榮泰今天發文恭喜兩人持續創造佳績，同時盛讚他們是台灣的英雄。

在韓國堤川市舉行的2025亞洲體操錦標賽，台灣好手「亞洲貓王」唐嘉鴻昨天在單槓決賽以15.233分拿下生涯首面亞錦賽金牌。此外，「台灣一哥」周天成昨天也在BWF超級1000系列的印尼羽球公開賽男單決賽，獲得亞軍。

卓榮泰在臉書發文表示，夏天是運動的季節，天氣越來越暖，台灣運動健兒在國際賽場上的表現也持續加溫。

他說，「亞洲貓王」唐嘉鴻在亞洲體操錦標賽的單槓項目，獲得生涯首面亞錦賽金牌，達到一個新的里程碑。尤其在日本、中國等體操強國的激烈競爭下，這面金牌更別具意義。

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卓榮泰表示，同一天「台灣一哥」周天成在印尼羽球公開賽男單決賽，獲得亞軍。雖然距離今年第一個冠軍差一步，但是周天成在準決賽擊敗泰國球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），晉級決賽的表現依舊相當精采。

卓榮泰說，恭喜唐嘉鴻與周天成持續創造佳績，運動選手的生活，就是一站又一站的訓練與出賽，他要向台灣的選手們說，「無論在國外的成績如何，在台灣的我們一定會持續關心、祝福，因為各位都是台灣的英雄。」（編輯：萬淑彰）1140609

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