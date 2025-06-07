周天成印尼羽賽爭冠 1000等級決賽最年長選手

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（中央社記者陳容琛台北7日電）年滿35歲的周天成今天在印尼羽球公開賽的男單4強以21比16、23比21，扳倒現役世界球王、泰國名將昆拉武特，如願晉級冠軍戰，成為史上打進1000等級男單冠軍戰最年長的選手。

世界羽球聯盟（BWF）超級1000系列的印尼公開賽，世界排名第7的「台灣一哥」周天成，今天在男單4強與泰國新科世界球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）交鋒，雙方過去4度對戰以2勝2負平分秋色，不過周天成近2次過招皆以直落二吞敗。

此役周天成開局即陷入1比5落後，然而他很快找回節奏，並緊咬比分，尤其在技術暫停後打出一波7比0攻勢，手握5分領先，在成功擋住對手反撲的情況下，以21比16先馳得點。

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次局戰況幾乎「複製貼上」，周天成從2比7落後開始急起直追，拚到10比11進入技術暫停，隨後兩人形成拉鋸戰，而周天成率先取得賽末點，就算被逼出Deuce（丟士），仍展現驚人意志力，最後接連以兩記殺球取得勝利，如願晉級男單冠軍戰，贏球後周天成也秀出招牌怒吼，讓全場觀眾沸騰。

周天成曾於2019年摘下印尼公開賽男單冠軍，如今睽違6年再度重返男單冠軍戰，將尋求生涯第2座印尼公開賽冠軍，而且根據「Tracker MS/WS」數據統計，周天成以35歲又150天成為史上最年長打進1000等級男單冠軍戰的選手。（編輯：龍柏安）1140607