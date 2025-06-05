印尼羽球賽周天成鏖戰70分鐘過關 台將唯一晉8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北5日電）BWF超級1000的印尼羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單16強，以21比18、9比21、21比17擊敗法國球員波波夫（Christo Popov），成為台灣唯一晉級8強球員。

世界排名第7的周天成，賽前生涯面對波波夫有著4勝2敗優勢，今天雙方第7度交手，戰況依舊激烈。

首局開賽，周天成就打出7比3領先，並以11比10進入技術暫停，短暫休息後，周天成逐漸拉開安全差距，向來防守功力一流的他，讓波波夫屢攻不下、後續主動失誤也變多，讓周天成順利先收下首局。

第2局中段，周天成從5比11開始被拉開差距後，就刻意調整戰術保留體力，拱手讓出第2局，雙方戰成平手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

關鍵第3局，比賽前段雙方還互有拉鋸，不過比賽後段周天成一度取得16比9的領先，眼看有望過關，沒想到對手連得7分追平比數，幸好周天成穩住陣腳連得3分，讓他連續振臂怒吼，激勵自己士氣。

儘管對手又追近1分，但周天成還是順利先取得20比17的賽末點，並且再靠著一記突擊後，對手回球掛網，順利拿下比賽勝利，讓周天成開心地在場中跳躍歡呼。（編輯：陳仁華）1140605