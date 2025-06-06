周天成逆轉勝中國李詩灃 晉印尼羽球公開賽4強

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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣羽球一哥周天成今天在BWF超級1000的印尼羽球公開賽8強，和世界第4的中國好手李詩灃鏖戰70分鐘，以14比21、21比13、21比17逆轉勝，順利挺進4強。

世界排名第7的周天成，賽前生涯對戰李詩灃戰績1勝2敗，今天雙方第4度交手，首局周天成在6比6平手時，被對手連得6分拉開比數，很快就讓出首局。

第2局周天成重整旗鼓，降低主動失誤的頻率，靠著出色防守擋住對手攻勢，再憑藉拉吊的空檔突擊，並在12比11時拉出7比1攻勢，成功追回1局。

關鍵的第3局，周天成在開局1比1平手後就逐漸掌握節奏，一直保持至少3分領先；並在19比16領先時，先靠著一次出色的接發球回到對手近身造成失誤，取得20比16的4個賽末點。

儘管對手追回1分，但周天成穩紮穩打，和對手多拍僵持後主動斜線劈殺，李詩灃回球掛網，讓周天成拿下這場艱辛的逆轉勝。

在印尼擁有高人氣的周天成，賽後還在場中不斷跑動揮拍，搭配滿場觀眾跟著節奏吶喊歡呼，彷彿變成自己的主場。

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周天成昨天也是3局大戰擊敗法國的波波夫（Christo Popov），到了當地時間接近午夜才吃晚餐，但絲毫不影響他今天的狀態。

現年35歲的周天成，曾在2019年成為台灣首名拿下世界羽球總會（BWF）超級1000等級冠軍的男單球員，今年再度闖進4強，接下來的對手，將是新新科世界球王、泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。（編輯：龍柏安）1140606