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周天成驚喜登「誰來晚餐16」 鼓勵馬祖羽球少年

2025/6/5 15:51（6/5 16:21 更新）
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台灣羽球好手周天成（右）飛往馬祖擔任公視實境節目「誰來晚餐16」來賓，驚喜現身球場，與受訪家庭進行友誼賽。（公共電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年6月5日
台灣羽球好手周天成（右）飛往馬祖擔任公視實境節目「誰來晚餐16」來賓，驚喜現身球場，與受訪家庭進行友誼賽。（公共電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年6月5日
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（中央社記者葉冠吟台北5日電）台灣羽球一哥周天成擔任公視實境節目「誰來晚餐16」來賓，飛往馬祖拜訪對羽球充滿熱情的家庭，並透露「心態」是他最重要的武器，條件比他好的人很多，但是否願意放下自我才是關鍵。

公視今天透過新聞稿分享，本集受訪家庭小朋友俊廷，2020年在馬祖見過來當地做羽球交流的周天成後，自此燃起對羽球熱愛，甚至決定轉學到周天成在台北的國小母校學習羽球。

節目拍攝當天，周天成一抵達馬祖，便迫不及待前往受訪家庭的運動場地，想以一場球賽與家庭成員來場「巧遇式」的驚喜見面。周天成表示：「很期待可以跟他們聊聊人生、聊聊小朋友的目標，分享一些自身經驗當參考。」

身為一名運動員，周天成深知飲食習慣對身體健康重要性，他鼓勵俊廷養成紀律飲食，並分享從小，父母就會幫忙注意他的飲食，鮮少吃炸物、飲料等，長久下來對體能都會有隱性影響。

周天成還與俊廷進行了一場羽球友誼賽，點出「心態」是他最重要的武器。周天成語重心長地分享：「條件比我好的人很多，但是否願意犧牲時間、放下自我，才是關鍵。」

周天成回憶，年輕時曾拿下全國冠軍，一度自我感覺良好，認為自己是台灣最強，沒想到一出國就遇上其他國家的全國冠軍，瞬間「踢到鐵板」。從此之後周天成便懂得「要謙虛」，了解還有很多需要學習，每個人都是他的教練。

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節目最後，周天成送給這個家庭每人一支羽球拍，作為這場因夢想而相聚的特別見面禮，他也勉勵家庭成員：「希望你們記得自己為什麼而打球，品格與態度，會帶領你們走得更遠。」

「誰來晚餐」全新第16季現正熱播，每週五晚上9時在公視頻道首播，「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。（編輯：李亨山）1140605

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公視實境節目「誰來晚餐16」節目尾聲，羽球好手周天成（後中）送給受訪家庭每人一支羽球拍，作為這場因夢想而相聚的特別見面禮。（公共電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年6月5日
公視實境節目「誰來晚餐16」節目尾聲，羽球好手周天成（後中）送給受訪家庭每人一支羽球拍，作為這場因夢想而相聚的特別見面禮。（公共電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年6月5日
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