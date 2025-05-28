周天成新加坡羽賽闖頭關 攜林俊易晉男單次輪

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（中央社記者陳容琛台北28日電）世界羽球聯盟（BWF）超級750系列的新加坡羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單首輪以21比18、21比15獲勝，攜手另名台灣好手林俊易晉級男單次輪。

世界排名第6的周天成，上週在馬來西亞大師賽意外首輪止步，本週征戰新加坡公開賽榮膺男單第6種子，首輪與世界排名第31的戚又仁上演「台灣內戰」，雙方過去6度交手，周天成手握4勝2負的對戰優勢。

首局雙方形成拉鋸戰，不過周天成幾乎處於落後局面，甚至還以8比11進入技術暫停，但他並未自亂陣腳，逐漸找回節奏，開啟追分模式，不僅順利扳平比分，比賽後段更連得5分，一舉以21比18先馳得點。

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次局一開始周天成就取得9比4領先，並在技術暫停後持續擴大分差，早早奠定勝基，就算被戚又仁化解1個賽末點，最後仍以21比15搶下比賽勝利，下一戰將與擊敗「羽球王子」王子維的香港好手李卓耀正面交鋒，爭取男單8強席次。

至於無緣締造台北羽球公開賽2連霸的「左手重砲」林俊易，經過短暫休息調整後，本週於新加坡公開賽復出，在男單首輪對上印度名將森恩（Lakshya Sen），不過對手因傷提前退賽，最後林俊易以15比21、21比17、13比5逆轉勝，男單次輪將挑戰中國好手李詩灃。（編輯：張雅淨）1140528