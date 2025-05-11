台北羽球賽奪冠差一步 周天成：會繼續拚下去

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）「台灣一哥」周天成今天在台北羽球公開賽男單決賽，和對手駱建佑拚戰69分鐘，儘管決勝局一度追平，最終仍以14比21、21比15、20比22落敗。周天成強調，「我還會再拚下去。」

今天也是母親節，周天成賽後特地擁著媽媽，獻上康乃馨和剛到手的銀牌。周天成說：「媽媽永遠是最偉大的，沒有她一直在背後支持我，也不可能會走到現在這個位置。」

現年35歲的周天成，雖未能完成賽史生涯第5冠，但在關鍵第3局依舊展現強大韌性，即便被駱建佑先取得20比16的4個賽末點，仍努力追平比數，可惜未能上演逆轉秀。

周天成賽後受訪表示，自己還是堅持到底，不論落後幾分，仍會努力完成每1分，「能在這個年紀可以在場上繼續奔馳，尤其又是自己的家鄉，都讓我非常感激。」

周天成強調，13年前首度參加台北公開賽時，肯定沒想到現在還能打，雖然今天沒拿到冠軍，「但後面的路還很長，還需要更加努力。」

透過 Google News 追蹤中央社

駱建佑表示，從取得賽末點到被追平，還是感到一些壓力，「不過我就是盡量冷靜處理每一球，最後那1分的挑戰，我當然是雙手合十祈禱希望壓線。」

最後周天成提到，自己持續努力在球場上，最主要原因是心中最大夢想奧運獎牌還沒拿到，「我想這應該是我一路堅持下去的動力，去年巴黎奧運差了幾哩路，希望在洛杉磯奧運可以圓夢。」（編輯：張雅淨）1140511