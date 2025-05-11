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周天成台北羽球賽獲銀牌 無緣生涯第5冠
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台北羽球賽奪搭檔首冠 王齊麟：換我帶邱相榤衝了

2025/5/11 17:45（5/11 18:30 更新）
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台灣男雙組合王齊麟（右）、邱相榤（左）11日在BWF台北羽球公開賽決賽，以21比18、21比15擊敗韓國組合，順利摘金。中央社記者吳家昇攝 114年5月11日
台灣男雙組合王齊麟（右）、邱相榤（左）11日在BWF台北羽球公開賽決賽，以21比18、21比15擊敗韓國組合，順利摘金。中央社記者吳家昇攝 114年5月11日
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（中央社記者黎建忠台北11日電）台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤，今天在台北羽球公開賽以21比18、21比15擊敗韓國組合，拿下從去年中搭檔以來首座冠軍；王齊麟笑說，「現在換我帶學弟衝了。」

世界排名第19的王齊麟、邱相榤，在今年奧爾良大師賽曾遭遇過今天的對手姜敏赫、奇東柱，當時雖以直落2輸球，但雙方比數相當接近。

今天再度交鋒，首局台灣組合在比賽前段雖一路落後，但從10比13時拉出7比1攻勢逆轉超前，順利收下；第2局打出信心的王齊麟、邱相榤，從6比5領先時就逐漸擴大差距，最多領先6分，順利直落2封王。

王齊麟在2017、2018年曾跟著「學長」陳宏麟兩度在地主稱王，相隔6年後，換他帶學弟邱相榤再度登頂。王齊麟笑說：「這座冠軍感覺很不一樣，現在換我做球、換我帶學弟衝，這樣的角色轉換蠻好的。」

王齊麟強調，今年的狀況一直都卡在16強，「這次能在主場奪冠很鼓舞我們的信心，其實我們從2週前的蘇迪曼盃狀況就有好轉，只是沒想到可以一路奪冠。」

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王齊麟拿過世錦賽、亞運銅牌，更和李洋搭檔手握奧運雙金，但新搭檔邱相榤看在眼裡，認為這不是壓力反而是助力。

邱相榤指出，壓力不是因為過往的成績，而是會想要不斷持續提昇自己的能力，才能跟上經驗豐富的學長（王齊麟）；「而且不論是教練陳宏麟或是李洋，都是有問必答的人，對我的幫助都非常大，下一個目標就是世錦賽要站上頒獎台。」（編輯：黃名璽）1140511

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2025台北羽球公開賽11日進行男雙冠軍戰，台灣組合王齊麟（前左）、邱相榤（前右）順利擊敗韓國組合，以21比18、21比15直落2獲勝。圖為兩人賽後向球迷致意。中央社記者吳家昇攝 114年5月11日
2025台北羽球公開賽11日進行男雙冠軍戰，台灣組合王齊麟（前左）、邱相榤（前右）順利擊敗韓國組合，以21比18、21比15直落2獲勝。圖為兩人賽後向球迷致意。中央社記者吳家昇攝 114年5月11日
台灣男雙組合王齊麟（右）、邱相榤（左）在今年台北羽球公開賽一路過關斬將，5場比賽全都直落2獲勝，完全制霸輕鬆摘金，這也是王齊麟生涯相隔6年後再奪台北公開賽冠軍。中央社記者吳家昇攝 114年5月11日
台灣男雙組合王齊麟（右）、邱相榤（左）在今年台北羽球公開賽一路過關斬將，5場比賽全都直落2獲勝，完全制霸輕鬆摘金，這也是王齊麟生涯相隔6年後再奪台北公開賽冠軍。中央社記者吳家昇攝 114年5月11日
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