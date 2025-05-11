台北羽球賽謝沛珊洪恩慈女雙摘金 盼穩居世界前10

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（中央社記者黎建忠台北11日電）台北羽球公開賽台灣女雙搭檔謝沛珊、洪恩慈今天面對日本組合高橋美優、大竹望月，以21比14、21比15直落二獲勝，帶回地主睽違17年的女雙冠軍，接下來目標就是要穩居世界前10。

現年27歲的謝沛珊和23歲的洪恩慈去年起才開始搭檔，原本洪恩慈是單打球員，受傷復出後轉雙打，才跟同屬高雄中學畢業的「學姐」謝沛珊合作。

兩人在高中時期都受教於「黃金女雙」之一的簡毓瑾，正好台北公開賽女雙地主前一次奪冠，就是2008年的簡毓瑾和程文欣組合。

今天是謝沛珊、洪恩慈與高橋美優、大竹望月生涯首度交手，首局台灣組合在10比8領先時連得5分奠定勝基；第2局則在13比14落後時連得7分，順利取得6個賽末點後如願拿下。

洪恩慈賽後受訪表示，「這個冠軍對我而言意義重大，畢竟我們搭配的時間不長，中間有過很多爭執和激烈爭吵，但如今我們都互相進步，終於拿到這場冠軍。」

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謝沛珊表示，「過去有一段時間我們的成績單卡在8強、4強，但今年算是進步很多，今天又在地主球迷面前奪冠，我興奮到不知道該說什麼。」

謝沛珊、洪恩慈目前世界排名第13，兩人目標是希望今年能穩定在前10名。洪恩慈說：「我轉雙打才1年多，很多打法都還停留在單打手，尤其是網前的處理球，這可能會成為我們的優勢，希望能打出新高度。」（編輯：張雅淨）1140511

BWF台北羽球公開賽11日在台北小巨蛋舉行冠軍戰，台灣羽球女雙組合謝沛珊（前左）、洪恩慈（前右）擊敗日本對手奪冠，是台灣在賽史相隔17年後再奪女雙金牌。中央社記者吳家昇攝 114年5月11日

BWF台北羽球公開賽11日在台北小巨蛋舉行冠軍戰，台灣羽球女雙組合謝沛珊（前右）、洪恩慈（前左）擊敗日本對手奪冠，賽後兩人興奮歡呼。中央社記者吳家昇攝 114年5月11日

台灣羽球女雙組合謝沛珊（後）、洪恩慈（前）11日在BWF台北羽球公開賽冠軍戰擊敗日本對手奪冠，賽後兩人開心相擁。中央社記者吳家昇攝 114年5月11日

洪恩慈 台北羽球賽 謝沛珊洪恩慈相隔17年地主女雙晉決賽