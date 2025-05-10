周天成專訪自曝險喪命 賽後急診驚覺體內傷口早破裂

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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣羽球一哥周天成日前與物理治療師高敏珊一同接受「話時代人物」專訪，周天成透露有次強忍不適比賽，賽後去急診才知道體內有傷口且已破裂4、5天，差點就沒命了。

周天成和高敏珊日前一同接受鄭弘儀主持的節目「話時代人物」專訪，兩人在節目上分享相識過程，周天成透露，2010年世界大學羽球錦標賽認識做義工的高敏珊，當時很多學長姊都會求助於她，「有一次肩膀受傷不知道找誰，想說可以找她做治療，高姐一下子就把傷修好，覺得很神奇，後來就一直找她。」

現年35歲的周天成，早在20歲那年就拿下全國冠軍，讓他一度心態有點飄，「想說全台灣沒人打得贏我了。」不料出國比賽表現卻不如預期，連其他國家男單的第3號選手都打不贏，才讓他懂得要謙卑。

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球風堅忍不拔的周天成還說了個故事，他去印度參賽身體有些不適，但他還是強忍著打完比賽才去急診，才知道是急性盲腸炎要立刻開刀，醫生研判體內傷口已經破裂四、五天，換成其他人應該沒命了，讓他慶幸自己大難不死。

「話時代人物」將於11日晚間8時在三立新聞台播出。（編輯：李亨山）1140510