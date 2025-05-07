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BWF台北羽球公開賽 周天成首戰辛苦過關晉16強

2025/5/7 18:36（5/7 19:11 更新）
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台灣羽球男單好手周天成（圖）7日在2025台北羽球公開賽首輪32強遭遇苦戰，所幸最終仍以2比1成功過關，確定晉級16強。（中華民國羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月7日
台灣羽球男單好手周天成（圖）7日在2025台北羽球公開賽首輪32強遭遇苦戰，所幸最終仍以2比1成功過關，確定晉級16強。（中華民國羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月7日
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（中央社記者黎建忠台北7日電）BWF超級300的台北羽球公開賽，「台灣一哥」周天成在台北小巨蛋登場的首輪32強意外陷入苦戰，幸好仍以21比12、21比9、21比15擊敗日籍球員大林拓真，成功挺進16強。

男單世界排名第7的周天成，賽前對上世界排名第42名的大林拓真交手過1次，是在去年的泰國公開賽，當時周天成以直落2過關。

今天雙方再度交手，周天成首局前段還在適應場地風向，和對手打得拉鋸，不過就在11比10領先時，周天成多次主動搶攻，拉出一波7比0攻勢奠定勝基，順利搶下首局。

第2局周天成開賽就以1比7落後，整局都沒能明顯縮小差距，始終落後在3分以上，只得拱手讓出第2局。

來到決勝的關鍵第3局，戰況呈現兩極化，比賽前段周天成在6比8落後時連得8分超前比數，但隨後受到體力影響、主動失誤過多，又被對手連得7分要回領先。

幸好周天成關鍵時刻發揮老到經驗，在14比15時又連得7分直接終結比賽，全場球迷也跟著嗨翻天。

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周天成賽後接受媒體聯訪時表示，這場比賽大林拓真確實有把速度刻意打快，加上日本選手的特性就是不到最後一刻絕不放棄，還好自己還有體能應付到第3局。

周天成強調，回到主場比賽其實自己也是背負更大壓力，也更容易緊張，不過贏下這一場艱辛的比賽後，也如釋重負，可以更平常心的迎戰接下來的比賽。（編輯：陳政偉）1140507

#BWF
#台北小巨蛋
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#周天成
台灣羽球男單好手周天成（圖）7日在2025台北羽球公開賽首輪如願擊敗日本球員大林拓真、晉級16強。（中華民國羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月7日
台灣羽球男單好手周天成（圖）7日在2025台北羽球公開賽首輪如願擊敗日本球員大林拓真、晉級16強。（中華民國羽球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月7日
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