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BWF台北羽球公開賽6日開打 周天成瞄準第5冠

2025/5/5 13:57（5/5 14:06 更新）
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2025台北羽球公開賽6日起將在台北小巨蛋開打，5日的賽前記者會上，地主戰將們一字排開、氣勢驚人，台灣一哥周天成（中）瞄準個人賽史第5冠。中央社記者黎建忠攝 114年5月5日
2025台北羽球公開賽6日起將在台北小巨蛋開打，5日的賽前記者會上，地主戰將們一字排開、氣勢驚人，台灣一哥周天成（中）瞄準個人賽史第5冠。中央社記者黎建忠攝 114年5月5日
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（中央社記者黎建忠台北5日電）BWF超級300等級的台北羽球公開賽，將於明天在台北小巨蛋點燃戰火，今年共計27個國家來台參賽，地主台灣仍由「一哥」周天成領軍，他將挑戰賽史第5座男單冠軍。

總獎金24萬美元（約新台幣724萬元）的台北羽球公開賽，除周天成挑戰賽史第5座男單冠軍外，地主男雙新組合王齊麟、邱相榤，也是首度搭檔在台灣參賽。

目前高居世界男單第7的周天成，分別在2016、2017、2019、2022年4度奪冠，他在接受媒體聯訪時表示，選手參賽就是一定想要奪冠，「但我不會一直去想這個問題，就把每一場比賽打出想要的內容比較重要。」

現年35歲的周天成，從1年前開始和美國肌力體能博士佐藤公威合作，強化自己的耐戰度；周天成表示，這段期間其實幫助蠻大的，也接觸到很多不同運動的訓練模式，訓練菜單也比較不會枯燥乏味。

周天成笑說：「佐藤過去還有訓練過參加大胃王的選手，他的對象包羅萬象，算是蠻厲害的。」

他透露，會和佐藤合作也是冥冥中注定的，「有一天我上網瀏覽影片，無意間看到他的訓練影片裡有林郁婷，也可能是因為都太專業了，所以看的人和追蹤人數並不多，但我覺得應該蠻有用的，就透過管道接觸他。」

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今年主辦單位特別邀請世界排名第11、曾拿過2021年世錦賽金牌的新加坡一哥駱建佑來台參賽，周天成說，「和他也是老對手了，應該會讓比賽變得更有趣。」

駱建佑則是謙虛提到，好久沒來台灣參賽了，「希望今年可以贏不止一場。」（編輯：李亨山）1140505

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羽球男單世界排名第7的台灣一哥周天成（左），找來美國肌力體能博士佐藤公威（右）合作，打造更優質的訓練菜單。中央社記者黎建忠攝 114年5月5日
羽球男單世界排名第7的台灣一哥周天成（左），找來美國肌力體能博士佐藤公威（右）合作，打造更優質的訓練菜單。中央社記者黎建忠攝 114年5月5日
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