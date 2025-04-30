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蘇迪曼盃台灣不敵韓國預賽第2晉級 8強賽有硬戰

2025/4/30 22:14（4/30 23:26 更新）
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蘇迪曼盃台灣羽球代表隊，將以分組預賽第2的姿態挺進8強淘汰賽，預料將會有一番硬戰。（中華民國羽球協會提供）中央社檔案照片
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（中央社記者黎建忠台北30日電）BWF蘇迪曼盃混合團體羽球賽，台灣在分組預賽最終戰1比4不敵韓國，將以分組第2晉級8強；依規定，8強抽籤將對上另外3組排名第1的國家，預料會有場硬戰。

2025年蘇迪曼盃羽球賽明天將結束所有預賽賽事，接著，晚間就會進行8強賽抽籤；預賽各組第1先排入籤表，各組第2再抽籤排入，但預賽同組的國家將不會在8強碰頭；8強賽同樣採5點3勝，先取得3點者獲勝晉級。

台灣羽球隊總教練劉佳城在接受中央社訪問時表示，明天還有1天的時間可以做調整，雖然是分組第2晉級，但團體賽很多事情都和個人賽不同，只要能打出氣勢，一切都有可能。

男單世界排名第7的「台灣一哥」周天成，預賽最後2戰都選擇休兵備戰，預料8強賽就會重新披掛上陣，希望能替台灣拚出晉級氣勢。

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台灣隊今天在蘇迪曼盃預賽最終戰，對決上屆獲得亞軍的韓國，除了世界排名第17的「左手重砲」林俊易，對上世界排名第141的趙建曄，在男單以直落2輕鬆拿下第3點外，第4點女雙打完就已經提前落敗。

第5點登場的男雙賽事，台灣推出王齊麟、邱相榤對上徐承宰、金元昊，最終仍以16比21、21比19、12比21落敗。王齊麟表示，雖然無關勝敗了，但上場動一動調整手感，也可以為了接下來的8強賽事做準備。（編輯：管中維）1140430

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