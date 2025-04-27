蘇迪曼盃羽球賽 台灣首戰勝加拿大續拚分組第1[影]

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（中央社記者黎建忠台北27日電）BWF蘇迪曼盃羽球團體賽今天在中國廈門舉行首日賽事，台灣隊預賽首戰加拿大，除了女單落敗外，其餘4點全數過關，如願以4比1開紅盤，明天下午5時續戰捷克，力拚分組第1。

2年一度的蘇迪曼盃（Sudirman Cup），是世界羽球聯盟（BWF）舉辦的全球最大混合團體賽，全球僅16支菁英球隊可參賽；台灣預賽和韓國、捷克、加拿大同組，預賽取前2名晉級8強淘汰賽。

男雙好手王齊麟拿下致勝第4點，他今天告訴中央社記者，「第1場比賽最難打，大家都趁機會熟悉一下場地和風向，今天相榤發揮得非常出色，讓我們在前3拍就能掌握主動搶分的機會。」

台灣首戰實力略遜一籌的加拿大，首點混雙，台灣推出葉宏蔚與胡綾芳組合，首局雖一度以18比20落後，但隨即連得4分以22比20拿下，第2局在平手時打出一波8比1攻勢，不但以21比14拿下，也替台灣隊開出紅盤。

第2點男單由世界排名第7的「台灣一哥」周天成對上楊燦，賽前周天成帶著對戰7勝1敗的優勢。前2局雙方各取1勝，關鍵第3局，周天成在16比15領先時連得4分，率先取得4個賽末點，如願以21比18、13比21、21比18過關，且助台灣以2比0取得聽牌優勢。

第3點女單，台灣選手邱品蒨以10比21、16比21不敵李文珊，吞下對戰2連敗。

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第4點男雙，世界排名第19的台灣組合王齊麟與邱相榤，對上世界排名第76的矢倉尼爾與賴炳瓚。雙方首度交手，首局台灣組合以21比15拿下並摸清對手打法後，第2局輕鬆以21比8收下，台灣隊提前獲勝。

擔任第5點女雙的洪恩慈與謝沛珊，也輕鬆以21比14、21比17直落二過關。（編輯：張雅淨）1140427