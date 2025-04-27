蘇迪曼盃 台灣預賽首戰3比1提前勝加拿大

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（中央社記者黎建忠台北27日電）在中國廈門登場的BWF蘇迪曼盃羽球混合團體賽，台灣今天在預賽首戰加拿大，靠著第4點男雙王齊麟與邱相榤直落二過關後，提前以3比1點數獲勝。

根據賽制，分組預賽採5點3勝制，不過即便已提前分出勝負，所有排定的5點對戰仍須打完，第5點女雙賽事，台灣將推出洪恩慈與謝沛珊應戰。

2年一度的蘇迪曼盃（Sudirman Cup），是世界羽球聯盟（BWF）舉辦的全球最大混合團體賽，全球僅16支菁英球隊可參賽；台灣預賽和韓國、捷克、加拿大同組。

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今天台灣預賽首戰加拿大，首點混雙葉宏蔚與胡綾芳僅用31分鐘，就以22比20、21比14拿下；第2點男單周天成和對手楊燦鏖戰67分鐘，才以2比1拿下，幫助台灣隊取得聽牌優勢；第3點女單邱品蒨直落二不敵李文珊。

關鍵第4點男雙，台灣由王齊麟與邱相榤對上矢倉尼爾與賴炳瓚，兩組人馬首度交手，在首局台灣組合以21比15拿下並摸清對手打法後，第2局輕鬆以21比8收下，並替台灣拿下勝利。（編輯：張雅淨）1140427