蘇迪曼盃羽球賽 台灣0比3不敵日本止步8強

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（中央社記者黎建忠台北2日電）在中國廈門舉行的蘇迪曼盃羽球混合團體賽，今天進行8強淘汰賽，台灣對上3屆亞軍的日本隊，前3點混雙、男單、女單都輸球，最終就以0比3敗北、止步8強，結束本屆賽事。

2年一次的蘇迪曼盃（Sudirman Cup）經過5天分組預賽後，取4組前2名晉級8強淘汰賽。經過抽籤後，台灣對上曾在賽史3度獲得亞軍的日本隊。

首點混雙台灣推出葉宏蔚、胡綾芳，以18比21、18比21敗給綠川大輝、五十嵐有紗；第2點男單，則由世界第7的「台灣一哥」周天成，對上渡邊航貴。

首局周天成雖以13比21落敗，但第2局在12比17落後時，打出8比2的反撲，周天成也多次替自己振臂歡呼，並以20比19先取得局末點，最終以22比20辛苦拿下。

不過第3局開賽周天成主動失誤過多，很快以4比11落後進入技術暫停；短暫休息過後，周天成雖一度追到11比14，可惜後續氣力放盡，又被渡邊航貴連得3分擴大領先，最終就以14比21丟掉第3局，台灣也陷入0比2的劣勢。

第3點女單，台灣由世界排名第23名的許玟琪，對上曾高居世界球后、目前世界第3的山口茜。首局山口茜在4比5落後時，打出一波11比2的攻勢奠定勝基，以21比9輕鬆拿下。

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第2局許玟琪以21比17扳回一局後，關鍵的第3局雙方你來我往，分差最多不超過3分。

只可惜在比賽尾聲，許玟琪多次發生回球出界的主動失誤，還是讓經驗豐富的山口茜以21比18收下勝利，而台灣也連續8屆在蘇迪曼盃止步8強。（編輯：龍柏安）1140502