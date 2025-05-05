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台北羽球公開賽小巨蛋登場 籲民眾到場加油集氣

2025/5/5 16:32（5/5 17:21 更新）
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2025台北羽球公開賽6日將於台北小巨蛋開戰，中華民國羽球協會理事長張國祚（左1）5日授旗給羽球好手周天成（右4），並呼籲民眾到場為選手加油，助攻金牌留在台灣。中央社記者楊淑閔攝 114年5月5日
2025台北羽球公開賽6日將於台北小巨蛋開戰，中華民國羽球協會理事長張國祚（左1）5日授旗給羽球好手周天成（右4），並呼籲民眾到場為選手加油，助攻金牌留在台灣。中央社記者楊淑閔攝 114年5月5日
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（中央社記者楊淑閔台北5日電）中華民國羽球協會理事長張國祚今天授旗羽球好手周天成，宣布27國451名選手參賽的「2025台北羽球公開賽」6日於台北小巨蛋開戰，呼籲民眾到場為國手加油，助攻金牌留在台灣。

台北市體育局今天舉辦「2025台北羽球公開賽」賽事啟動記者會，中華奧會主席林鴻道、行政院教育部體育署副署長洪志昌都表示希望能把金牌留在台灣，北市體育局長游竹萍則允諾會做羽球協會的後盾；周天成、邱相榤、王齊麟等多名台灣羽球選手到場，新加坡羽球選手駱建佑也現身共襄盛舉。

張國祚說，據體育署統計全國參與羽球者將近300萬人，因此羽球協會非常用心舉辦這次賽事，拍了2支影片吸引逾百萬人關注，本次公開賽週六、日的賽事門票幾乎售罄，6日賽事則免費入場，呼籲民眾進場為選手加油。

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張國祚表示，這幾年台灣羽球選手征戰世界，也得到2屆奧運男雙的金牌，還有女單的銀牌，而這次賽事的選手應是歷年來成績最平均、也是最好的，女單、女雙進步非常多，男單也有4組列入世界排名，希望國人到場為選手加油，能把金牌留在國內。

媒體聯訪時，張國祚表示，羽球協會一直爭取在台北或台灣蓋一個專用羽球場，如今選手成績有目共睹，若有更符合國際規格的羽球場館，將有利於爭取舉辦國際賽事，期望總統賴清德、台北市長蔣萬安協助建立標準的羽球場館。（編輯：蕭博文）1140505

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