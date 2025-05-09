台北羽球賽周天成逆轉晉4強 17歲對手落敗爆哭

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（中央社記者黎建忠台北9日電）「台灣一哥」周天成今天在台北羽球公開賽男單8強，面對小他18歲的印尼小將烏拜迪拉強力挑戰，在苦戰73分鐘後，周天成以16比21、21比18、21比19逆轉勝，賽後對手在場邊爆哭。

現年35歲、世界排名第7的周天成，生涯首度對上世界排名第67名、年僅17歲的烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah）。

烏拜迪拉首局就展現強烈企圖心，開賽取得7比1領先，最多曾以18比9佔盡優勢，很快就先搶下首局勝利。

第2局周天成回穩，靠著前、後場調動盡量限制對手，再找機會搶分，從3比7落後時連得11分，不但把對手打到毫無招架之力，也讓全場球迷沸騰，周天成也順利扳回1局。

來到關鍵的第3局，周天成穩定發揮始終保持領先，並以11比5進入技術暫停；短暫休息後，周天成再以16比10取得優勢，但此時對手卻連得4分追近比數。

周天成不慌不忙，靠著殺球及壓迫對方發生回球失誤，又一口氣連得3分，這段期間他握拳吶喊、鼓譟觀眾，把全場氣氛炒到最高點，隨後一記殺球取得20比17的賽末點，最終也如願完成逆轉秀。

烏拜迪拉因為最後1分腳底打滑沒能救到，賽後難掩情緒，直接趴在場邊爆哭；周天成展現風範上前安慰，2人還交換球衣。

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周天成接受媒體聯訪時表示，對手的平抽擋就是傳統印尼打法，又快又準，「我只能不斷限制他，讓他不好搶攻，才能從中找機會突擊搶分。」

談到對手只有17歲，賽後又爆哭，讓周天成很有感，「現在年輕球員的訓練資源很多，所以男單實力都很接近，他一定很想打贏我，相對的，我在自己主場更想贏球，這就是比賽好看的地方。」（編輯：吳素柔）1140509