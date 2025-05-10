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台北羽球賽周天成相隔2年晉決賽 盼母親節奪冠

2025/5/10 17:45（5/10 17:56 更新）
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台灣「羽球一哥」周天成（圖）10日在2025台北羽球公開賽再下一城，成功挺進男子單打冠軍戰。圖為周天成在一次得分後，握拳吶喊為自己打氣。中央社記者翁睿坤攝 114年5月10日
台灣「羽球一哥」周天成（圖）10日在2025台北羽球公開賽再下一城，成功挺進男子單打冠軍戰。圖為周天成在一次得分後，握拳吶喊為自己打氣。中央社記者翁睿坤攝 114年5月10日
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（中央社記者黎建忠台北10日電）「台灣一哥」周天成今天在台北羽球公開賽男單4強，以21比18、21比17擊敗年僅20歲的印度小將薛堤，相隔2年再闖冠軍戰，周天成笑說：「希望明天母親節能奪冠。」

現年35歲、世界排名第7的周天成，生涯首度對壘20歲、世界排名第44的薛堤（Ayush Shetty）。

周天成面對身高194公分的薛堤，首局開賽一度以4比7落後，但他穩紮穩打，靠著前後場調動壓制對手反擊速度，很快就追近比分並展開拉鋸。周天成在尾聲17比18落後時，連得4分率先收下首局。

第2局戰況更加膠著，幾乎是「你1分、我1分」，雙方經歷14度平手後，周天成才在16比16平手時，靠一波5比1攻勢直落二拿下比賽勝利。

周天成接連2天分別擊敗17歲、20歲小將，賽後他受訪表示，「這代表我還活著」，雖然年紀越來越大，但自己還是有能力和這些年輕世代小將一拚，不會輕言服輸。

周天成也特別感謝合作1年多的體能訓練師佐藤公威，以及一直陪伴在他身邊的物理治療師高敏珊，「有他們2人在，我就會比較有安定感，加上賽後的治療、恢復，也是我可以一直拚戰的原因。」

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明天冠軍戰將在母親節對上世界排名第11的新加坡好手駱建佑，周天成強調，「彼此都很熟悉了，該怎麼打就怎麼打，我當然希望可以在母親節當天把冠軍留下。」

根據世界羽球聯盟（BWF）官網資料，周天成對戰駱建佑，有著4勝3敗的對戰優勢。（編輯：張雅淨）1140510

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#周天成
#世界羽球聯盟
2025台北羽球公開賽持續展開，10日下午男單4強戰由台灣「羽球一哥」周天成（圖）迎戰印度新秀薛堤（Ayush Shetty），周天成終場以21比18、21比17搶勝，確定前進冠軍戰。中央社記者翁睿坤攝　114年5月10日
2025台北羽球公開賽持續展開，10日下午男單4強戰由台灣「羽球一哥」周天成（圖）迎戰印度新秀薛堤（Ayush Shetty），周天成終場以21比18、21比17搶勝，確定前進冠軍戰。中央社記者翁睿坤攝　114年5月10日
台灣「羽球一哥」周天成（前）10日在2025台北羽球公開賽男單4強對決印度新秀薛堤（Ayush Shetty），成功以2比0搶下冠軍戰門票，確定晉級瞬間，周天成仰天吶喊慶祝。中央社記者翁睿坤攝　114年5月10日
台灣「羽球一哥」周天成（前）10日在2025台北羽球公開賽男單4強對決印度新秀薛堤（Ayush Shetty），成功以2比0搶下冠軍戰門票，確定晉級瞬間，周天成仰天吶喊慶祝。中央社記者翁睿坤攝　114年5月10日
2025台北羽球公開賽男單4強戰10日在台北小巨蛋舉行，台灣「羽球一哥」周天成（圖）終場以直落2擊敗印度選手薛堤（Ayush Shetty），成功挺進冠軍戰。中央社記者翁睿坤攝 114年5月10日
2025台北羽球公開賽男單4強戰10日在台北小巨蛋舉行，台灣「羽球一哥」周天成（圖）終場以直落2擊敗印度選手薛堤（Ayush Shetty），成功挺進冠軍戰。中央社記者翁睿坤攝 114年5月10日
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