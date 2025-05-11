清晨盃羽球錦標賽開幕 李洋王齊麟林郁婷站台炒熱氣氛

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（中央社記者黎建忠台北11日電）第53屆清晨盃羽球錦標賽今天舉行盛大開幕式，包括奧運羽球雙金「麟洋配」李洋及王齊麟、女子拳擊金牌林郁婷都出席站台，還一起下場打了表演賽，瞬間炒熱現場氣氛。

清晨盃羽球錦標賽是台灣最大業餘羽球賽事，從民國61年舉辦，今年共計有22個國家、超過4500人報名參賽，其中有將近1500人是國外球友，一起以球會友感受羽球樂趣。

主辦單位今天邀請李洋、王齊麟、林郁婷奧運3金出席，並且下場進行表演賽，原本要由王齊麟搭配未婚妻「10元」陳詩媛，挑戰李洋搭配林郁婷；不過由於王齊麟稍晚還得參加台北羽球公開賽，因此改由他的弟弟王齊碩代打。

李洋在接受媒體聯訪時表示，每次來清晨盃都感覺很溫馨，看到這麼多人、全家大小都來參賽，就覺得羽球運動真的很適合推廣。

李洋也透露，其實在台北公開賽前，曾跟王齊麟、邱相榤一起吃飯，「當時我就特別開導了邱相榤，希望他以更輕鬆模式去訓練及比賽，不要給自己太大壓力，這樣反而表現會失常，看起來應該蠻有用的。」

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林郁婷則笑說，自己的羽球是王子維手把手教的，「其實之前在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時候，我們都很常在國訓打羽球，但後來大家都各自出國比賽，所以就比較少打了，希望今天沒有讓老師失望。」

林郁婷透露，5月24日就會赴泰國參賽，這也是她升到60公斤級後首場賽事，「主要就是去看看這個量級主要對手，也可檢視自己以往技戰術還適不適用。」（編輯：陳仁華）1140511