台北羽球賽 王齊麟、邱相榤搭檔首度晉級冠軍戰

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（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣男雙組合王齊麟、邱相榤今天在台北羽球公開賽4強，僅用32分鐘，就以21比11、21比12輕取日本組合野村拓海、霜上雄一，這是2人合作以來首度闖進冠軍戰。

王齊麟生涯分別在2017年、2018年兩度在台北公開賽奪冠，當時搭檔正是他現在的教練陳宏麟，唯獨和2屆奧運金牌的搭檔李洋，從未在地主面前封王。王齊麟笑說：「如果明天奪冠的話，我會親口跟李洋說對不起。」

世界排名第19的王齊麟、邱相榤，首度對上世界排名第40的野村拓海、霜上雄一，首局打來相當輕鬆，在4比3領先時，打出8比2攻勢拉開差距，台灣組合如願收下首局。

第2局台灣組合在12比10的時候，又靠一波8比1攻勢，取得9個賽末點，最終順利直落二過關。

王齊麟賽後受訪提到，開打前就知道對手的發球、接發球很刁鑽，防守更是難纏，「所以我們就盡量壓迫，讓對手推挑打得不順手，這方面做得不錯。」

王齊麟和邱相榤去年有3站比賽打進4強，今年則是最佳止步16強，回到主場作戰，總算突破瓶頸。

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邱相榤笑說：「其實真的沒想過能在台北公開賽打到決賽，這對我們來說都是很大的鼓舞，賽後我開心到都忘記去跟主審握手致意了。」

闖進決賽的王齊麟和邱相榤，在世界排名積分上保底至少5950分，奪冠可獲得7000分，對於下週出爐的世界排名很有幫助。（編輯：張雅淨）1140510

台灣羽球男雙搭檔王齊麟（右）、邱相榤（右2）攜手出征2025台北羽球公開賽，10日在4強戰交手日本組合，王齊麟場上奮力飛撲救球，終場成功以直落2拍落對手，將爭搶男雙冠軍金盃。中央社記者翁睿坤攝 114年5月10日